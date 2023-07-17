Кримський міст пошкодили СБУ і ВМС − джерела
Нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС, повідомили джерела "Української правди".
Джерело: співрозмовники УП в СБУ, російське пропагандистське видання РИА Новости
Пряма мова джерела видання: "До нічного підриву Кримського мосту причетна СБУ та Військово-морські сили України".
Деталі: Міст атакували за допомогою надводних дронів.
Співрозмовник УП зазначив, що дійти до мосту було складно, але зрештою це вдалося зробити.
Відео пошкоджень на Кримському мосту. Відео з Telegram-каналу The Insider pic.twitter.com/uQah84oX9I— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 17, 2023
Водночас керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного марафону новин припустила, що події на Кримському мосту можуть бути провокацією самих росіян.
Пошкодження на Кримському мосту. Відео з Telegram-каналу Крым 24 pic.twitter.com/34J203LRQO— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 17, 2023
СБУ офіційно наразі ніяк не прокоментувала падіння прольоту Кримського моста.
Водночас в Telegram-каналі служби з’явилося жартівливе повідомлення "Соловейко, рідний брате, Знову міст пішов "поспати" Та раз… Два! P.S. Музика − народна. Слова − СБУ", яке може натякати на можливу причетність до цих подій СБУ.
Подібне повідомлення СБУ публікувала 8 жовтня 2022 року, коли Кримський міст був пошкодений уперше − нібито в результаті вибуху вантажівки.
СБУ тоді також перефразувала Шевченка "Світає, Міст гарно палає; Соловейко у Криму СБУ зустрічає".
Джерела УП повідомляли, що за підривом Кримського мосту 8 жовтня 2022 року стоїть Служба безпеки України.
Раніше голова СБУ Василь Малюк заявляв, що міст є цілком законною ціллю для України і обіцяв розповісти деталі унікальних спецоперацій після перемоги.
Доповнено о 10:20: Пізніше версію про 2 надводних безпілотники озвучило і російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на Національний антитерористичний комітет РФ.
У НАК РФ заявили, що атака на Кримський міст "була здійснена о 03:05 двома українськими безпілотними надводними апаратами". Порушено кримінальну справу за статтею "Теракт".
Російські слідчі працюють на пошкодженому мосту. Відео з Telegram Слідкому РФ pic.twitter.com/xud3ioKFqN— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 17, 2023
У Росії підрив назвали "терактом" і навіть кримінальну справу порушили за відповідною статтею.
Передісторія:
- Так званий "глава" окупованого РФ Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту сталася "надзвичайна подія", у зв'язку з чим рух на мосту зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту "впав" проліт.
- Раніше росЗМІ повідомляли, що Кримський міст з неба охороняють винищувачі, а під водою водолази і бойові дельфіни.