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Кримський міст пошкодили СБУ і ВМС − джерела

Ірина БалачукПонеділок, 17 липня 2023, 10:20
Кримський міст пошкодили СБУ і ВМС − джерела
ФОТО З TELEGRAM-КАНАЛУ Mash

Нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС, повідомили джерела "Української правди".

Джерело: співрозмовники УП в СБУ, російське пропагандистське видання РИА Новости

Пряма мова джерела видання: "До нічного підриву Кримського мосту причетна СБУ та Військово-морські сили України".

Деталі: Міст атакували за допомогою надводних дронів. 

 
Фото з Telegram-каналу База 
 
Фото з Telegram-каналу База 

Співрозмовник УП зазначив, що дійти до мосту було складно, але зрештою це вдалося зробити.

Водночас керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного марафону новин припустила, що події на Кримському мосту можуть бути провокацією самих росіян.

СБУ офіційно наразі ніяк не прокоментувала падіння прольоту Кримського моста.

Водночас в Telegram-каналі служби з’явилося жартівливе повідомлення "Соловейко, рідний брате, Знову міст пішов "поспати" Та раз… Два! P.S. Музика − народна. Слова − СБУ", яке може натякати на можливу причетність до цих подій СБУ.

Подібне повідомлення СБУ публікувала 8 жовтня 2022 року, коли Кримський міст був пошкодений уперше − нібито в результаті вибуху вантажівки.

СБУ тоді також перефразувала Шевченка "Світає, Міст гарно палає; Соловейко у Криму СБУ зустрічає".

Джерела УП повідомляли, що за підривом Кримського мосту 8 жовтня 2022 року стоїть Служба безпеки України.

Раніше голова СБУ Василь Малюк заявляв, що міст є цілком законною ціллю для України і обіцяв розповісти деталі унікальних спецоперацій після перемоги.

Доповнено о 10:20: Пізніше версію про 2 надводних безпілотники озвучило і російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на Національний антитерористичний комітет РФ.

У НАК РФ заявили, що атака на Кримський міст "була здійснена о 03:05 двома українськими безпілотними надводними апаратами". Порушено кримінальну справу за статтею "Теракт".

 
Фото з російських telegram-каналів

У Росії підрив назвали "терактом" і навіть кримінальну справу порушили за відповідною статтею.

Передісторія:

Теми: Керченський містУкраїнавійна
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