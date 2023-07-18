ISW оценил последствия взрыва на Крымском мосту

Специалисты Института изучения войны (ISW) оценили последствия разрушения Крымского моста, которые, по их мнению, препятствуют российской логистике из Крыма в тыловые районы Запорожской и Херсонской областей.

Источник: ISW

Детали: В отчете указывают: атака на мост через Керченский пролив 17 июля, вероятно, будет иметь дальнейшие последствия для российской логистики на юге Украины.

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Российские власти обвинили украинские спецслужбы в том, что утром 17 июля по мосту между Россией и оккупированным Крымом был нанесен удар дронами.

Российские туристы, которые бегут из оккупированного Крыма, скорее всего, обострили ситуацию на дорогах и, вероятно, препятствуют российской логистике из Крыма в тыловые районы Запорожской и Херсонской областей.

Аналитики подчеркивают: мост через Керченский пролив и военные территории в оккупированном Крыму являются законными военными целями для украинских сил, которые защищаются от полномасштабного российского вторжения и оккупации Украины, о чем ранее сообщали ISW и украинские чиновники.

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Они также утверждают, что российское материально-техническое обеспечение на юге Украины, вероятно, пострадает в краткосрочной и среднесрочной перспективе, что усилит недавние жалобы на неадекватное российское снабжение на юге Украины, а это может еще больше подорвать доверие к Минобороны РФ.

Ключевые выводы ISW за 17 июля: