Нічна ворожа атака на південь: ППО знищила 6 "Калібрів" і 25 "Шахедів" – командування

Вночі ворог атакував південні регіони України, сили ППО знищили 6 "Калібрів", запущених з моря по Одесі, а також 21 "Shahed" на Одещині та 4 – над Миколаївщиною, один чоловік отримав поранення.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Кілька хвиль ударних дронів були спрямовані на виявлення і виснаження сил протиповітряної оборони. А після того з акваторії Чорного моря по Одесі випущено 6 "Калібрів".

Деталі: У командуванні уточнили, що всі ракети було знищено силами протиповітряної оборони.

Проте уламками збитих ракет і вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь.

У власному будинку поранення отримав літній чоловік, він ушпиталений.

Крім того, за даними ОК "Південь", 21 "Shahed-136" було знищено на підльоті з моря на Одещині, ще 4 – в небі над Миколаївщиною.

Внаслідок ворожої атаки в Миколаєві сталося влучання в об'єкт промисловості, тарпилося займання. Пожежу оперативно приборкали рятувальники. Обійшлося без постраждалих.