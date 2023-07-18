Ночная вражеская атака на юг: ПВО уничтожила 6 "Калибров" и 25 "Шахедов" – командование

Ночью враг атаковал южные регионы Украины, силы ПВО уничтожили 6 "Калибров", запущенных с моря по Одессе, а также 21 "Shahed" в Одесской области и 4 - над Николаевщиной, один человек получил ранение.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Несколько волн ударных дронов были направлены на выявление и истощение сил противовоздушной обороны. А после того из акватории Черного моря по Одессе выпущено 6 "Калибров".

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Детали: В командовании уточнили, что все ракеты были уничтожены силами противовоздушной обороны.

Однако обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбивания повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений.

В собственном доме ранение получил пожилой мужчина, он госпитализирован.

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Кроме того, по данным ОК "Юг", 21 "Shahed-136" был уничтожен на подлете с моря в Одесской области, еще 4 – в небе над Николаевщиной.

Вследствие вражеской атаки в Николаеве произошло попадание в объект промышленности, случилось возгорание. Пожар оперативно укротили спасатели. Обошлось без пострадавших.