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Ночная вражеская атака на юг: ПВО уничтожила 6 "Калибров" и 25 "Шахедов" – командование

Ольга ГлущенкоВторник, 18 июля 2023, 07:45
Ночная вражеская атака на юг: ПВО уничтожила 6 Калибров и 25 Шахедов – командование
Сбитая ракета, иллюстративное фото Воздушного командования "Центр"

Ночью враг атаковал южные регионы Украины, силы ПВО уничтожили 6 "Калибров", запущенных с моря по Одессе, а также 21 "Shahed" в Одесской области и 4 - над Николаевщиной, один человек получил ранение.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Несколько волн ударных дронов были направлены на выявление и истощение сил противовоздушной обороны. А после того из акватории Черного моря по Одессе выпущено 6 "Калибров".

Детали: В командовании уточнили, что все ракеты были уничтожены силами противовоздушной обороны.

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Однако обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбивания повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений.

В собственном доме ранение получил пожилой мужчина, он госпитализирован.

Кроме того, по данным ОК "Юг", 21 "Shahed-136" был уничтожен на подлете с моря в Одесской области, еще 4 – в небе над Николаевщиной.

ВИДЕО ДНЯ

Вследствие вражеской атаки в Николаеве произошло попадание в объект промышленности, случилось возгорание. Пожар оперативно укротили спасатели. Обошлось без пострадавших.

Темы: обстрелбеспилотникиракетный удар
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