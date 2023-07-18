Захисники знищили ще 710 окупантів і 38 артсистем ворога
Вівторок, 18 липня 2023, 07:58
За минулу добу Сили оборони знищили ще 710 окупантів, 38 артсистем та іншу техніку ворога.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько/ about 239010 (+710) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4119 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8051 (+17) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 4542 (+38) од,
- РСЗВ – 689 (+4) од,
- засобів ППО ‒ 428 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3839 (+11) од,
- крилатих ракет ‒ 1273 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7086 (+27) од,
- спеціальної техніки ‒ 677 (+0) од.