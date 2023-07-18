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Захисники знищили ще 710 окупантів і 38 артсистем ворога

Ольга Глущенко Вівторок, 18 липня 2023, 07:58
Захисники знищили ще 710 окупантів і 38 артсистем ворога
фото: Генштаб

За минулу добу Сили оборони знищили ще 710 окупантів, 38 артсистем та іншу техніку ворога.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько/ about 239010 (+710) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4119 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8051 (+17) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 4542 (+38) од,
  • РСЗВ – 689 (+4) од,
  • засобів ППО ‒ 428 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 310 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3839 (+11) од,
  • крилатих ракет ‒ 1273 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7086 (+27) од,
  • спеціальної техніки ‒ 677 (+0) од.

Теми: війна
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