Защитники уничтожили еще 710 оккупантов и 38 артсистем врага
Вторник, 18 июля 2023, 07:58
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 710 оккупантов, 38 артсистем и другую технику врага.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.07.23 ориентировочно составили:
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- личного состава ‒ около/около 239010 (+710) человек ликвидировано,
- танков ‒ 4119 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 8051 (+17) ед,
- артиллерийских систем/artillery systems ‒ 4542 (+38) ед,
- РСЗО ‒ 689 (+4) ед,
- средств ПВО ‒ 428 (+0) ед,
- самолетов ‒ 315 (+0) ед,
- вертолетов ‒ 310 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 3839 (+11) ед,
- крылатых ракет ‒ 1273 (+0)ед,
- кораблей / катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 7086 (+27) ед,
- специальной техники ‒ 677 (+0) ед.