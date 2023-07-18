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Защитники уничтожили еще 710 оккупантов и 38 артсистем врага

Ольга ГлущенкоВторник, 18 июля 2023, 07:58
Защитники уничтожили еще 710 оккупантов и 38 артсистем врага
фото: Генштаб

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 710 оккупантов, 38 артсистем и другую технику врага.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.07.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава ‒ около/около 239010 (+710) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4119 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 8051 (+17) ед,
  • артиллерийских систем/artillery systems ‒ 4542 (+38) ед,
  • РСЗО ‒ 689 (+4) ед,
  • средств ПВО ‒ 428 (+0) ед,
  • самолетов ‒ 315 (+0) ед,
  • вертолетов ‒ 310 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 3839 (+11) ед,
  • крылатых ракет ‒ 1273 (+0)ед,
  • кораблей / катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 7086 (+27) ед,
  • специальной техники ‒ 677 (+0) ед.

Темы: война
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