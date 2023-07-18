Ракета у кімнаті і потрощені вікна − наслідки російського удару по Одесі

Тут і далі фото з Facebook ОК "Південь"

У результаті нічної атаки росіян в Одесі уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджені об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних будинків, вибиті вікна у кафе та низці інших будівель, одна людина дістала поранення.

Джерело: Оперативне командування "Південь" у Facebook

Дослівно ОК "Південь": "Уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав літній чоловік, він ушпиталений".

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Деталі: ОК "Південь" також опублікувало фото пошкоджень.

В Миколаєві було влучання в об'єкт промисловості, сталося займання. Пожежу оперативно загасили. Постраждалих немає.

Передісторія:

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