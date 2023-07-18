Ракета у кімнаті і потрощені вікна − наслідки російського удару по Одесі
Вівторок, 18 липня 2023, 09:52
У результаті нічної атаки росіян в Одесі уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджені об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних будинків, вибиті вікна у кафе та низці інших будівель, одна людина дістала поранення.
Джерело: Оперативне командування "Південь" у Facebook
Дослівно ОК "Південь": "Уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав літній чоловік, він ушпиталений".
Деталі: ОК "Південь" також опублікувало фото пошкоджень.
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В Миколаєві було влучання в об'єкт промисловості, сталося займання. Пожежу оперативно загасили. Постраждалих немає.
Передісторія:
- Вночі ворог атакував південні регіони України, сили ППО знищили 6 "Калібрів", запущених з моря по Одесі, а також 21 "Shahed" на Одещині та 4 – над Миколаївщиною, один чоловік отримав поранення.
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