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Ракета у кімнаті і потрощені вікна − наслідки російського удару по Одесі

Ірина БалачукВівторок, 18 липня 2023, 09:52
Ракета у кімнаті і потрощені вікна − наслідки російського удару по Одесі
Тут і далі фото з Facebook ОК "Південь"

У результаті нічної атаки росіян в Одесі уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджені об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних будинків, вибиті вікна у кафе та низці інших будівель, одна людина дістала поранення.

Джерело: Оперативне командування "Південь" у Facebook

Дослівно ОК "Південь": "Уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав літній чоловік, він ушпиталений". 

 
 

Деталі: ОК "Південь" також опублікувало фото пошкоджень.  

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В Миколаєві було влучання в об'єкт промисловості, сталося займання. Пожежу оперативно загасили. Постраждалих немає. 

 

Передісторія:

  • Вночі ворог атакував південні регіони України, сили ППО знищили 6 "Калібрів", запущених з моря по Одесі, а також 21 "Shahed" на Одещині та 4 – над Миколаївщиною, один чоловік отримав поранення.

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Теми: Одесавійнабезпілотники
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