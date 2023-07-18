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Ракета в комнате и выбитые окна − последствия российского удара по Одессе

Ирина БалачукВторник, 18 июля 2023, 09:52
Ракета в комнате и выбитые окна − последствия российского удара по Одессе
Здесь и далее фото из Facebook ОК "Юг"

В результате ночной атаки россиян в Одессе обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбивания повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домов, выбиты окна в кафе и ряде других зданий, один человек получил ранения.

Источник: Оперативное командование "Юг" в Facebook

Дословно ОК "Юг": "Обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбивания повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина, он госпитализирован".

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Детали: ОК "Юг" также опубликовало фото повреждений. 

 
 

В Николаеве было попадание в объект промышленности, произошло возгорание. Пожар оперативно потушили. Пострадавших нет.

 

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ночью враг атаковал южные регионы Украины, силы ПВО уничтожили 6 "Калибров", запущенных с моря по Одессе, а также 21 "Shahed" в Одесской области и 4 – над Николаевщиной, один человек получил ранение.

Темы: Одессавойнабеспилотники
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