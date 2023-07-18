Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ракета в комнате и выбитые окна − последствия российского удара по Одессе

Ирина БалачукВторник, 18 июля 2023, 09:52
Ракета в комнате и выбитые окна − последствия российского удара по Одессе
Здесь и далее фото из Facebook ОК "Юг"

В результате ночной атаки россиян в Одессе обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбивания повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домов, выбиты окна в кафе и ряде других зданий, один человек получил ранения.

Источник: Оперативное командование "Юг" в Facebook

Дословно ОК "Юг": "Обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбивания повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина, он госпитализирован".

 
 

Детали: ОК "Юг" также опубликовало фото повреждений. 

Реклама:
 
 

В Николаеве было попадание в объект промышленности, произошло возгорание. Пожар оперативно потушили. Пострадавших нет.

 

Предыстория:

  • Ночью враг атаковал южные регионы Украины, силы ПВО уничтожили 6 "Калибров", запущенных с моря по Одессе, а также 21 "Shahed" в Одесской области и 4 – над Николаевщиной, один человек получил ранение.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Одессавойнабеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В боях за Украину погиб актер Евгений Светличный

видеоЖурналисты CNN побывали на секретной базе, где испытывают украинские морские дроны

"Вторая фаза": Ермак анонсировал встречу советников лидеров государств в Саудовской Аравии

Медведев угрожает ядерным оружием в случае успеха контрнаступления Украины

видеоЗеленский посетил военных в больнице Ивано-Франковска

Украинские фехтовальщицы с Харлан заняли 4 место на ЧМ

Все новости...
Одесса
В Одессе прогремели мощные взрывы – СМИ
Боевик российской "самообороны Крыма" задержан в Одессе
В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий
Последние новости
03:48
ISW объяснил, почему в России молчат об ударе Сил обороны по Чонгарскому мосту
02:56
Из-за теракта в Пакистане погибли 44 человека, 200 – получили ранения
01:56
Враг бил по Сумской области: 169 взрывов, ранен человек
00:58
В боях за Украину погиб актер Евгений Светличный
00:25
ОбновленоОккупанты нанесли удары по Харькову, в городе возник пожар
00:12
ОбновленоПо всей Украине была ракетная опасность
23:53
В России сообщают о взрыве в здании полиции в Брянской области
23:40
7 лучших сериалов, которые выходят в августе: подборка
23:27
фото, видеоПод Таганрогом в Ростовской области упал беспилотник
23:05
Покинул собственное дело в Греции и ушел на фронт: история погибшего воина с позывным "Грек"
Все новости...
Реклама: