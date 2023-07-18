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Удар РФ в ніч на 18 липня: ППО знищила 38 повітряних цілей ворога

Валентина РоманенкоВівторок, 18 липня 2023, 10:26
Удар РФ в ніч на 18 липня: ППО знищила 38 повітряних цілей ворога
ілюстрація Повітряних сил

У ніч на 18 липня 2023 року противник атакував з південного напрямку шістьома крилатими ракетами "Калібр" та 36 ударними дронами типу "Shahed", всі ракети та 31 іранський БПЛА знищила протиповітряна оборона.

Джерело: пресслужба Повітряних сил ЗСУ

Деталі: Зазначається, що пуски "Калібрів" здійснювались імовірно з російського фрегата "Адмірал Ессен", "Шахеди" – з району полігону Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Силами та засобами Повітряних сил знищено шість "Калібрів", 31 ворожий ударний дрон "Shahed-136/131" та один розвідувальний БпЛА.

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Крилаті ракети "Калібр" та переважну більшість дронів-камікадзе знищено на півдні – в Одеській та Миколаївській областях, решту ударних БпЛА уражено в Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях.

Водночас протягом минулої доби 17 липня протиповітряною обороною знищено три ударні БпЛА типу "Шахед", один "Ланцет" та дев’ять розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.

За поточну та минулу добу авіація Повітряних сил завдала до 15 групових авіаційних ударів по російських окупантах.

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Теми: Шахедракетний ударППОПовітряні сили ЗСУ
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