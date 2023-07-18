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Удар РФ в ночь на 18 июля: ПВО уничтожила 38 воздушных целей врага

Валентина РоманенкоВторник, 18 июля 2023, 10:26
Удар РФ в ночь на 18 июля: ПВО уничтожила 38 воздушных целей врага
иллюстрация Воздушных сил

В ночь на 18 июля 2023 года противник атаковал с южного направления шестью крылатыми ракетами "Калибр" и 36 ударными дронами типа "Shahed", все ракеты и 31 иранский БПЛА уничтожила противовоздушная оборона.

Источник: пресс-служба Воздушных сил ВСУ

Детали: Отмечается, что пуски "Калибров" осуществлялись предположительно с российского фрегата "Адмирал Эссен", "Шахеды" - из района полигона Чауда во временно оккупированном Крыму.

Силами и средствами Воздушных сил уничтожено шесть "Калибров", 31 вражеский ударный дрон "Shahed-136/131" и один разведывательный БпЛА.

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Крылатые ракеты "Калибр" и подавляющее большинство дронов-камикадзе уничтожены на юге - в Одесской и Николаевской областях, остальные ударные БпЛА поражены в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.

В то же время за прошедшие сутки 17 июля противовоздушной обороной уничтожено три ударных БпЛА типа "Шахед", один "Ланцет" и девять разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня.

За текущие и минувшие сутки авиация Воздушных сил нанесла до 15 групповых авиационных ударов по российским оккупантам.

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Темы: Шахедракетный ударПВОВоздушные силы ВСУ
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