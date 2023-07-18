Кількість загиблих через атаку на Білопілля зросла

Померла жінка, яка перебувала у лікарні після поранення внаслідок артилерійського обстрілу Білопілля Сумської області вдень 17 липня.

Джерело: мер міста Юрій Зарко у Facebook

Пряма мова: "На жаль, дива не сталося.... Від отриманих поранень померла Тетяна Лєбєдєва".

Деталі: Загалом внаслідок обстрілу Білопілля загинули три жінки, які знаходились у міському парку.

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Раніше Сумська обласна прокуратура повідомляла про трьох поранених віком 61, 74 і 76 років.

Передісторія:

17 липня близько 12:30 окупанти з території РФ здійснили артилерійський обстріл центральної частини Білопілля Сумської області.

Раніше повідомлялося про двох загиблих.