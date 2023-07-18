Кількість загиблих через атаку на Білопілля зросла
Вівторок, 18 липня 2023, 11:17
Померла жінка, яка перебувала у лікарні після поранення внаслідок артилерійського обстрілу Білопілля Сумської області вдень 17 липня.
Джерело: мер міста Юрій Зарко у Facebook
Пряма мова: "На жаль, дива не сталося.... Від отриманих поранень померла Тетяна Лєбєдєва".
Деталі: Загалом внаслідок обстрілу Білопілля загинули три жінки, які знаходились у міському парку.
Реклама:
Раніше Сумська обласна прокуратура повідомляла про трьох поранених віком 61, 74 і 76 років.
Передісторія:
- 17 липня близько 12:30 окупанти з території РФ здійснили артилерійський обстріл центральної частини Білопілля Сумської області.
- Раніше повідомлялося про двох загиблих.
ВІДЕО ДНЯ