Количество погибших из-за атаки на Белополье возросло
Вторник, 18 июля 2023, 11:17
Умерла женщина, которая находилась в больнице после ранения в результате артиллерийского обстрела Белополья Сумской области днем 17 июля.
Источник: мэр города Юрий Зарко в Facebook
Прямая речь: "К сожалению, чуда не произошло.... От полученных ранений скончалась Татьяна Лебедева".
Детали: Всего в результате обстрела Белополья погибли три женщины, которые находились в городском парке.
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Ранее Сумская областная прокуратура сообщала о трех раненых в возрасте 61, 74 и 76 лет.
Предыстория:
- 17 июля около 12:30 оккупанты с территории РФ осуществили артиллерийский обстрел центральной части Белополья Сумской области.
- Ранее сообщалось о двух погибших.
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