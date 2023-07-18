Количество погибших из-за атаки на Белополье возросло

Умерла женщина, которая находилась в больнице после ранения в результате артиллерийского обстрела Белополья Сумской области днем 17 июля.

Источник: мэр города Юрий Зарко в Facebook

Прямая речь: "К сожалению, чуда не произошло.... От полученных ранений скончалась Татьяна Лебедева".

Детали: Всего в результате обстрела Белополья погибли три женщины, которые находились в городском парке.

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Ранее Сумская областная прокуратура сообщала о трех раненых в возрасте 61, 74 и 76 лет.

Предыстория:

17 июля около 12:30 оккупанты с территории РФ осуществили артиллерийский обстрел центральной части Белополья Сумской области.

Ранее сообщалось о двух погибших.