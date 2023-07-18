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Україна виграла в РФ у Євросуді в справі за позовом Москви

"Європейська правда", Валентина РоманенкоВівторок, 18 липня 2023, 12:18
Україна виграла в РФ у Євросуді в справі за позовом Москви
ЄСПЛ. фото Getty Images

Європейський суд з прав людини у повному обсязі відхилив усі претензії держави-агресора Російської Федерації до України за скаргою, яку вона подала у 2021 році.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство юстиції України та пресслужбу ЄСПЛ

Дослівно: "ЄСПЛ одностайно вирішив відхилити заявку".

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Деталі: Зазначається, що 18 липня Європейський суд з прав людини оголосив рішення у справі "Росія проти України", що виникла на підставі заяви, поданої проти України російським урядом 22 липня 2021 року за 10 групами звинувачень.

У рішенні зазначають, що Росія проігнорувала низку запитів від суду і не брала участі у процесі, відколи припинила членство у Раді Європи.

Росія у квітні 2022 року надала для підтримки своєї заявки понад 2000 пакетів документів, але після того припинила спілкуватися зі Страсбургом та, зокрема, у травні проігнорувала прохання суду надати переклад документів, а також не відповіла на лист, надісланий у листопаді, з питанням про те, чи Росія ще зацікавлена у продовженні розгляду своєї заявки.

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З огляду на постійну відсутність відповідей суд вирішив, що "влада Росії більше не зацікавлена продовжувати розгляд заявки".

Утім, суд окремо підкреслив, що скарга РФ на Україну за всіма ознаками була необґрунтованою.

Суд "не знайшов підстав, пов’язаних з дотриманням прав людини, як визначено Конвенцією та її протоколами, які б вимагали у будь-якому разі продовжувати розгляд справи", зазначили в ЄСПЛ, додавши, що російська скарга значною мірою дублює 8,5 тисяч поданих раніше, індивідуальних  скарг. Значна частина цих скарг, за даними журналістських розслідувань, була "процесуальним спамом", який генерували адвокати, пов'язані з окупаційною владою.

Рішення є остаточним.

Що передувало: Влітку 2021 року Росія подала до Європейського суду з прав людини першу міждержавну скаргу проти України за 10 групами звинувачень, звинувачуючи Україну у загибелі мирних жителів у 2014 році, катастрофі MH17, обстрілі російських територій, дискримінації російськомовного населення.

РФ просила застосувати "39-те правило" щодо подачі води до Криму, зобов’язавши Україну відновити водопостачання. Проте ЄСПЛ відмовив у тимчасових заходах. 

Як відомо, Європейський суд з прав людини вирішив і далі розглядати позови проти РФ, попри її виключення з Ради Європи невдовзі після початку повномасштабної війни.

Теми: ЄСПЛРосія
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