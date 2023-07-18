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Україна виграла в РФ у Євросуді в справі за позовом Москви

"Європейська правда", Валентина РоманенкоВівторок, 18 липня 2023, 12:18
Україна виграла в РФ у Євросуді в справі за позовом Москви
ЄСПЛ. фото Getty Images

Європейський суд з прав людини у повному обсязі відхилив усі претензії держави-агресора Російської Федерації до України за скаргою, яку вона подала у 2021 році.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство юстиції України та пресслужбу ЄСПЛ

Дослівно: "ЄСПЛ одностайно вирішив відхилити заявку".

Деталі: Зазначається, що 18 липня Європейський суд з прав людини оголосив рішення у справі "Росія проти України", що виникла на підставі заяви, поданої проти України російським урядом 22 липня 2021 року за 10 групами звинувачень.

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У рішенні зазначають, що Росія проігнорувала низку запитів від суду і не брала участі у процесі, відколи припинила членство у Раді Європи.

Росія у квітні 2022 року надала для підтримки своєї заявки понад 2000 пакетів документів, але після того припинила спілкуватися зі Страсбургом та, зокрема, у травні проігнорувала прохання суду надати переклад документів, а також не відповіла на лист, надісланий у листопаді, з питанням про те, чи Росія ще зацікавлена у продовженні розгляду своєї заявки.

З огляду на постійну відсутність відповідей суд вирішив, що "влада Росії більше не зацікавлена продовжувати розгляд заявки".

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Утім, суд окремо підкреслив, що скарга РФ на Україну за всіма ознаками була необґрунтованою.

Суд "не знайшов підстав, пов’язаних з дотриманням прав людини, як визначено Конвенцією та її протоколами, які б вимагали у будь-якому разі продовжувати розгляд справи", зазначили в ЄСПЛ, додавши, що російська скарга значною мірою дублює 8,5 тисяч поданих раніше, індивідуальних  скарг. Значна частина цих скарг, за даними журналістських розслідувань, була "процесуальним спамом", який генерували адвокати, пов'язані з окупаційною владою.

Рішення є остаточним.

Що передувало: Влітку 2021 року Росія подала до Європейського суду з прав людини першу міждержавну скаргу проти України за 10 групами звинувачень, звинувачуючи Україну у загибелі мирних жителів у 2014 році, катастрофі MH17, обстрілі російських територій, дискримінації російськомовного населення.

РФ просила застосувати "39-те правило" щодо подачі води до Криму, зобов’язавши Україну відновити водопостачання. Проте ЄСПЛ відмовив у тимчасових заходах. 

Як відомо, Європейський суд з прав людини вирішив і далі розглядати позови проти РФ, попри її виключення з Ради Європи невдовзі після початку повномасштабної війни.

Теми: ЄСПЛРосія
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