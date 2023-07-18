Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина выиграла у РФ в Евросуде в деле по иску Москвы

"Европейская правда", Валентина РоманенкоВторник, 18 июля 2023, 12:18
Украина выиграла у РФ в Евросуде в деле по иску Москвы
ЕСПЧ. фото Getty Images

Европейский суд по правам человека в полном объеме отклонил все претензии государства-агрессора Российской Федерации к Украине по жалобе, которую она подала в 2021 году.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство юстиции Украины и пресс-службу ЕСПЧ

Дословно: "ЕСПЧ единогласно решил отклонить заявку".

Детали: Отмечается, что 18 июля Европейский суд по правам человека объявил решение по делу "Россия против Украины", возникшее на основании заявления, поданного против Украины российским правительством 22 июля 2021 года по 10 группам обвинений.

Реклама:

В решении отмечается, что Россия проигнорировала ряд запросов от суда и не участвовала в процессе с тех пор, как прекратила членство в Совете Европы.

Россия в апреле 2022 года предоставила для поддержки своей заявки более 2000 пакетов документов, но после этого прекратила общаться со Страсбургом и, в частности, в мае проигнорировала просьбу суда предоставить перевод документов, а также не ответила на письмо, направленное в ноябре, с вопросом о том, заинтересована ли Россия еще в продолжении рассмотрения своей заявки.

Учитывая постоянное отсутствие ответов, суд решил, что "власти России больше не заинтересованы продолжать рассмотрение заявки".

ВИДЕО ДНЯ

Впрочем, суд отдельно подчеркнул, что жалоба РФ на Украину по всем признакам была необоснованной.

Суд "не нашел оснований, связанных с соблюдением прав человека, как определено Конвенцией и ее протоколами, которые бы требовали в любом случае продолжать рассмотрение дела", отметили в ЕСПЧ, добавив, что российская жалоба в значительной степени дублирует 8,5 тысяч поданных ранее, индивидуальных жалоб. Значительная часть этих жалоб, по данным журналистских расследований, была "процессуальным спамом", который генерировали адвокаты, связанные с оккупационными властями.

Решение является окончательным.

Что предшествовало: Летом 2021 года Россия подала в Европейский суд по правам человека первую межгосударственную жалобу против Украины по 10 группам обвинений, обвиняя Украину в гибели мирных жителей в 2014 году, катастрофе MH17, обстреле российских территорий, дискриминации русскоязычного населения.

РФ просила применить "39-е правило" относительно подачи воды в Крым, обязав Украину возобновить водоснабжение. Однако ЕСПЧ отказал во временных мерах.

Как известно, Европейский суд по правам человека решил и дальше рассматривать иски против РФ, несмотря на ее исключение из Совета Европы вскоре после начала полномасштабной войны.

Темы: ЕСПЧРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW объяснил, почему в России молчат об ударе Сил обороны по Чонгарскому мосту

В боях за Украину погиб актер Евгений Светличный

видеоЖурналисты CNN побывали на секретной базе, где испытывают украинские морские дроны

"Вторая фаза": Ермак анонсировал встречу советников лидеров государств в Саудовской Аравии

Медведев угрожает ядерным оружием в случае успеха контрнаступления Украины

видеоЗеленский посетил военных в больнице Ивано-Франковска

Все новости...
ЕСПЧ
Иск России против Украины: Минюст ожидает положительного решения ЕСПЧ
ЕСПЧ анонсировал решение по делу РФ против Украины
ЕСПЧ огласит решение по иску Саакашвили против Украины из-за лишения гражданства
Последние новости
05:40
фотоИз-за ливня в Черновцах подтопило квартиры в жилых домах – ГСЧС
04:44
Враг запустил по Харькову ракеты С-300, есть пострадавший
03:48
ISW объяснил, почему в России молчат об ударе Сил обороны по Чонгарскому мосту
02:56
Из-за теракта в Пакистане погибли 44 человека, 200 – получили ранения
01:56
Враг бил по Сумской области: 169 взрывов, ранен человек
00:58
В боях за Украину погиб актер Евгений Светличный
00:25
ОбновленоОккупанты нанесли удары по Харькову, в городе возник пожар
00:12
ОбновленоПо всей Украине была ракетная опасность
23:53
В России сообщают о взрыве в здании полиции в Брянской области
23:40
7 лучших сериалов, которые выходят в августе: подборка
Все новости...
Реклама: