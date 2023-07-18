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В окупованому Мелітополі і районі лунали вибухи

Ірина БалачукВівторок, 18 липня 2023, 12:39
В окупованому Мелітополі і районі лунали вибухи
Інфографіка з Telegram Федорова

У центрі тимчасово окупованого Мелітополя пролунав вибух вдень 18 липня, також було гучно в Мелітопольському районі

Джерело: офіційний мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram, російське пропагандистське видання РИА Новости

Пряма мова Федорова: "На Мелітопольському напрямку гучно. У Мелітополі один потужний вибух чули мешканці центральної частини міста".

Деталі: Ще п’ять потужних вибухів, за його словами, мешканці чули у Михайлівці, що у Мелітопольському районі.   

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Мер додав, що наразі з’ясовують, що ж саме сталося.

Окупанти також повідомили про вибух, але вони запевняють, що спрацювала ППО.

Пропагандисти з РИА Новости опублікували відео зі слідом від ракети в небі.    

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Теми: Мелітопольвибухокупація
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