В окупованому Мелітополі і районі лунали вибухи
У центрі тимчасово окупованого Мелітополя пролунав вибух вдень 18 липня, також було гучно в Мелітопольському районі
Джерело: офіційний мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram, російське пропагандистське видання РИА Новости
Пряма мова Федорова: "На Мелітопольському напрямку гучно. У Мелітополі один потужний вибух чули мешканці центральної частини міста".
Деталі: Ще п’ять потужних вибухів, за його словами, мешканці чули у Михайлівці, що у Мелітопольському районі.
Мер додав, що наразі з’ясовують, що ж саме сталося.
Окупанти також повідомили про вибух, але вони запевняють, що спрацювала ППО.
Пропагандисти з РИА Новости опублікували відео зі слідом від ракети в небі.
Мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив про вибухи у місті і в районі. Окупанти кажуть, що працювала ППО. Відео РИА Новости pic.twitter.com/XbgLedOYnb— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 18, 2023