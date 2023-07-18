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В оккупированном Мелитополе и районе раздавались взрывы

Ирина БалачукВторник, 18 июля 2023, 12:39
В оккупированном Мелитополе и районе раздавались взрывы
Инфографика из Telegram Федорова

В центре временно оккупированного Мелитополя прогремел взрыв днем 18 июля, также было громко в Мелитопольском районе

Источник: официальный мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram, российское пропагандистское издание РИА Новости

Прямая речь Федорова: "На Мелитопольском направлении громко. В Мелитополе один мощный взрыв слышали жители центральной части города".

Детали: Еще пять мощных взрывов, по его словам, жители слышали в Михайловке, что в Мелитопольском районе.  

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Мэр добавил, что сейчас выясняют, что же именно произошло.

Оккупанты также сообщили о взрыве, но они уверяют, что сработала ПВО.

Пропагандисты из РИА Новости опубликовали видео со следом от ракеты в небе.

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Темы: Мелитопольвзрывоккупация
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