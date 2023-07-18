В оккупированном Мелитополе и районе раздавались взрывы
В центре временно оккупированного Мелитополя прогремел взрыв днем 18 июля, также было громко в Мелитопольском районе
Источник: официальный мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram, российское пропагандистское издание РИА Новости
Прямая речь Федорова: "На Мелитопольском направлении громко. В Мелитополе один мощный взрыв слышали жители центральной части города".
Детали: Еще пять мощных взрывов, по его словам, жители слышали в Михайловке, что в Мелитопольском районе.
Мэр добавил, что сейчас выясняют, что же именно произошло.
Оккупанты также сообщили о взрыве, но они уверяют, что сработала ПВО.
Пропагандисты из РИА Новости опубликовали видео со следом от ракеты в небе.
Мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив про вибухи у місті і в районі. Окупанти кажуть, що працювала ППО. Відео РИА Новости pic.twitter.com/XbgLedOYnb— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 18, 2023