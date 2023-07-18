Касетні снаряди вже днями будуть готові до використання – Сирський

Американські касетні боєприпаси вже прибули в Україну і незабаром будуть готові до використання; за інформацією ЗМІ, їх планують застосувати у Бахмуті.

Джерело: командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв’ю BBC

Дослівно BBС: "Генерал Сирський підтвердив, що американські касетні боєприпаси вже прибули в Україну і будуть готові до використання протягом декількох днів".

Деталі: BBC не уточнило, коли саме була розмова з Сирським.

Реклама:

Також журналісти заявили, що "бачили на позиціях навколо Бахмута американські гаубиці М777, які будуть стріляти (касетними - ред.) снарядами".

Передісторія: