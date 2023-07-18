Касетні снаряди вже днями будуть готові до використання – Сирський
Вівторок, 18 липня 2023, 13:52
Американські касетні боєприпаси вже прибули в Україну і незабаром будуть готові до використання; за інформацією ЗМІ, їх планують застосувати у Бахмуті.
Джерело: командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв’ю BBC
Дослівно BBС: "Генерал Сирський підтвердив, що американські касетні боєприпаси вже прибули в Україну і будуть готові до використання протягом декількох днів".
Деталі: BBC не уточнило, коли саме була розмова з Сирським.
Також журналісти заявили, що "бачили на позиціях навколо Бахмута американські гаубиці М777, які будуть стріляти (касетними - ред.) снарядами".
Передісторія:
- Раніше Сполучені Штати оголосили про нову військову допомогу для підтримки української армії, яка містить касетні боєприпаси.
- Напередодні командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від США.
- У Пентагоні згодом підтвердили, що Сполучені Штати вже доправили в Україну касетні боєприпаси.