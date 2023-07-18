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Касетні снаряди вже днями будуть готові до використання – Сирський

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 18 липня 2023, 13:52
Касетні снаряди вже днями будуть готові до використання – Сирський
КАСЕТНІ БОЄПРИПАСИ, ФОТО REUTERS

Американські касетні боєприпаси вже прибули в Україну і незабаром будуть готові до використання; за інформацією ЗМІ, їх планують застосувати у Бахмуті.

Джерело: командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв’ю BBC

Дослівно BBС: "Генерал Сирський підтвердив, що американські касетні боєприпаси вже прибули в Україну і будуть готові до використання протягом декількох днів". 

Деталі: BBC не уточнило, коли саме була розмова з Сирським. 

Також журналісти заявили, що "бачили на позиціях навколо Бахмута американські гаубиці М777, які будуть стріляти (касетними - ред.) снарядами".

Передісторія: 

Теми: Бахмутзброявійна
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