Кассетные снаряды уже на днях будут готовы к использованию - Сырский

Американские кассетные боеприпасы уже прибыли в Украину и вскоре будут готовы к использованию; по информации СМИ, их планируют применить в Бахмуте.

Источник: командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в интервью BBC

Дословно ВВС: "Генерал Сырский подтвердил, что американские кассетные боеприпасы уже прибыли в Украину и будут готовы к использованию в течение нескольких дней".

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Детали: BBC не уточнило, когда именно был разговор с Сырским.

Также журналисты заявили, что "видели на позициях вокруг Бахмута американские гаубицы М777, которые будут стрелять (кассетными - ред.) снарядами".

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