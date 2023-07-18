Кассетные снаряды уже на днях будут готовы к использованию - Сырский
Вторник, 18 июля 2023, 13:52
Американские кассетные боеприпасы уже прибыли в Украину и вскоре будут готовы к использованию; по информации СМИ, их планируют применить в Бахмуте.
Источник: командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в интервью BBC
Дословно ВВС: "Генерал Сырский подтвердил, что американские кассетные боеприпасы уже прибыли в Украину и будут готовы к использованию в течение нескольких дней".
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Детали: BBC не уточнило, когда именно был разговор с Сырским.
Также журналисты заявили, что "видели на позициях вокруг Бахмута американские гаубицы М777, которые будут стрелять (кассетными - ред.) снарядами".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Ранее Соединенные Штаты объявили о новой военной помощи для поддержки украинской армии, которая содержит кассетные боеприпасы.
- Накануне командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что Украина уже получила кассетные боеприпасы от США.
- В Пентагоне впоследствии подтвердили, что Соединенные Штаты уже доставили в Украину кассетные боеприпасы.