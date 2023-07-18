Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кассетные снаряды уже на днях будут готовы к использованию - Сырский

Татьяна ЛозовенкоВторник, 18 июля 2023, 13:52
Кассетные снаряды уже на днях будут готовы к использованию - Сырский
КАССЕТНЫЕ БОЕПРИПАСЫ, ФОТО REUTERS

Американские кассетные боеприпасы уже прибыли в Украину и вскоре будут готовы к использованию; по информации СМИ, их планируют применить в Бахмуте.

Источник: командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в интервью BBC

Дословно ВВС: "Генерал Сырский подтвердил, что американские кассетные боеприпасы уже прибыли в Украину и будут готовы к использованию в течение нескольких дней". 

Детали: BBC не уточнило, когда именно был разговор с Сырским. 

Реклама:

Также журналисты заявили, что "видели на позициях вокруг Бахмута американские гаубицы М777, которые будут стрелять (кассетными - ред.) снарядами".

Предыстория:

  • Ранее Соединенные Штаты объявили о новой военной помощи для поддержки украинской армии, которая содержит кассетные боеприпасы.
  • Накануне командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что Украина уже получила кассетные боеприпасы от США.
  • В Пентагоне впоследствии подтвердили, что Соединенные Штаты уже доставили в Украину кассетные боеприпасы.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Бахмуторужиевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW объяснил, почему в России молчат об ударе Сил обороны по Чонгарскому мосту

В боях за Украину погиб актер Евгений Светличный

видеоЖурналисты CNN побывали на секретной базе, где испытывают украинские морские дроны

"Вторая фаза": Ермак анонсировал встречу советников лидеров государств в Саудовской Аравии

Медведев угрожает ядерным оружием в случае успеха контрнаступления Украины

видеоЗеленский посетил военных в больнице Ивано-Франковска

Все новости...
Бахмут
Командир 57 бригады объяснил, почему регулярные войска РФ под Бахмутом "удобнее" вагнеровцев
Россияне сосредоточили силы на купянском направлении, под Бахмут перебрасывают резерв − Сырский
Потери россиян в районе Бахмута сейчас близки к "вагнеровским" – Череватый
Последние новости
08:15
В Грузии арестовали двух протестующих против круизного лайнера из РФ − СМИ
08:10
фото, дополнено от 04:44Враг запустил по Харькову ракеты С-300, есть пострадавший
08:00
Защитники уничтожили еще 490 оккупантов, 6 танков и 21 артсистему врага
07:48
Враг выпустил по Херсонщине 358 снарядов, ранены 5 человек
07:22
Оккупанты подключают Милове на Луганщине к российской связи – штаб
06:46
Защитники нанесли удары по 9 районам сосредоточения личного состава врага – сводка
05:40
фотоИз-за ливня в Черновцах подтопило квартиры в жилых домах – ГСЧС
03:48
ISW объяснил, почему в России молчат об ударе Сил обороны по Чонгарскому мосту
02:56
Из-за теракта в Пакистане погибли 44 человека, 200 – получили ранения
01:56
Враг бил по Сумской области: 169 взрывов, ранен человек
Все новости...
Реклама: