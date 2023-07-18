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Зеленський збирав ставку: говорили про зерно, порти, ситуацію на фронті

Ірина БалачукВівторок, 18 липня 2023, 13:53
Зеленський збирав ставку: говорили про зерно, порти, ситуацію на фронті
Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський провів засідання ставки верховного головнокомандувача 18 липня − на ньому обговорювали питання безпеки портів і експорту зерна.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова президента: "Питання номер один на сьогоднішній Ставці – морський експорт зерна та безпека портів. Доповідали віце-прем’єр Кубраков, командувач ВМС Неїжпапа – логістика постачання та захист узбережного регіону".

Деталі: Зеленський заслухав доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та голови Держспецзв’язку Юрія Щиголя про боротьбу з ворожими БПЛА. А також ГУР, СЗР, СБУ – про плани противника.

Крім того, на засіданні ставки про ситуацію на полі бою розповіли командувачі Валерій Залужний, Олександр Сирський і Олександр Тарнавський.

Міністр оборони Олексій Резніков та командувач Сил логістики Олег Гуляк доповіли про динаміку постачання снарядів.

Зеленський подякував усім за роботу і додав, що вони "рухаються далі".

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Теми: Зеленськийставказерновійна
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