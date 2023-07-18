Зеленський збирав ставку: говорили про зерно, порти, ситуацію на фронті
Президент Володимир Зеленський провів засідання ставки верховного головнокомандувача 18 липня − на ньому обговорювали питання безпеки портів і експорту зерна.
Джерело: Зеленський у Telegram
Пряма мова президента: "Питання номер один на сьогоднішній Ставці – морський експорт зерна та безпека портів. Доповідали віце-прем’єр Кубраков, командувач ВМС Неїжпапа – логістика постачання та захист узбережного регіону".
Деталі: Зеленський заслухав доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та голови Держспецзв’язку Юрія Щиголя про боротьбу з ворожими БПЛА. А також ГУР, СЗР, СБУ – про плани противника.
Крім того, на засіданні ставки про ситуацію на полі бою розповіли командувачі Валерій Залужний, Олександр Сирський і Олександр Тарнавський.
Міністр оборони Олексій Резніков та командувач Сил логістики Олег Гуляк доповіли про динаміку постачання снарядів.
Зеленський подякував усім за роботу і додав, що вони "рухаються далі".
Передісторія:
- 17 липня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про зупинку дії "зернової угоди". Також Росія оголосила про відкликання гарантій безпеки судноплавства в рамках Чорноморської зернової ініціативи.
- Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що вірить, що президент Росії насправді хоче продовження дії так званої "зернової угоди", та поговорить з ним про це.
- А Зеленський запропонував Туреччині й ООН продовжити роботу "зернового коридору" без РФ.