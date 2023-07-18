Зеленский собирал ставку: говорили о зерне, портах, ситуации на фронте
Президент Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего 18 июля − на нем обсуждали вопросы безопасности портов и экспорта зерна.
Источник: Зеленский в Telegram
Прямая речь президента: "Вопрос номер один на сегодняшней Ставке − морской экспорт зерна и безопасность портов. Докладывали вице-премьер Кубраков, командующий ВМС Неижпапа − логистика поставок и защита прибрежного региона".
Детали: Зеленский заслушал доклады министра внутренних дел Игоря Клименко и главы Госспецсвязи Юрия Щиголя о борьбе с вражескими БПЛА. А также ГУР, СВР, СБУ − о планах противника.
Кроме того, на заседании ставки о ситуации на поле боя рассказали командующие Валерий Залужный, Александр Сырский и Александр Тарнавский.
Министр обороны Алексей Резников и командующий Сил логистики Олег Гуляк доложили о динамике поставок снарядов.
Зеленский поблагодарил всех за работу и добавил, что они "двигаются дальше".
Предыстория:
- 17 июля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил об остановке действия "зерновой сделки". Также Россия объявила об отзыве гарантий безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы.
- В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что верит, что президент России на самом деле хочет продолжения действия так называемой "зерновой сделки", и поговорит с ним об этом.
- А Зеленский предложил Турции и ООН продолжить работу "зернового коридора" без РФ.