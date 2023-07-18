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Зеленский собирал ставку: говорили о зерне, портах, ситуации на фронте

Ирина БалачукВторник, 18 июля 2023, 13:53
Зеленский собирал ставку: говорили о зерне, портах, ситуации на фронте
Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего 18 июля − на нем обсуждали вопросы безопасности портов и экспорта зерна.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь президента: "Вопрос номер один на сегодняшней Ставке − морской экспорт зерна и безопасность портов. Докладывали вице-премьер Кубраков, командующий ВМС Неижпапа − логистика поставок и защита прибрежного региона".

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Детали: Зеленский заслушал доклады министра внутренних дел Игоря Клименко и главы Госспецсвязи Юрия Щиголя о борьбе с вражескими БПЛА. А также ГУР, СВР, СБУ − о планах противника.

Кроме того, на заседании ставки о ситуации на поле боя рассказали командующие Валерий Залужный, Александр Сырский и Александр Тарнавский.

Министр обороны Алексей Резников и командующий Сил логистики Олег Гуляк доложили о динамике поставок снарядов.

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Зеленский поблагодарил всех за работу и добавил, что они "двигаются дальше".

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Темы: Зеленскийставказерновойна
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