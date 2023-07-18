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Командир 57 бригади пояснив, чому регулярні війська РФ під Бахмутом "зручніші" за вагнерівців

Валентина РоманенкоВівторок, 18 липня 2023, 13:53
Командир 57 бригади пояснив, чому регулярні війська РФ під Бахмутом зручніші за вагнерівців
Олександр Бакулін. Фото «Український репортер»

За словами полковника Олександра Бакуліна, під Бахмутом Донецької області українським захисникам легше протистояти російським регулярним військам, ніж найманцям "Вагнера", які були "незручними ворогами".

Джерело: командир 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка полковник Олександр Бакулін, якого цитує ВВС

Деталі: Бакулін каже, що не недооцінює свого противника, але що регулярні російські війська, з якими він зараз стикається, не схожі на найманців Євгена Пригожина з ПВК "Вагнер", які зрештою захопили місто на початку 2023 року.

"Вагнерівці", за його словами, "були незручними ворогами... вони вбивали заради того, щоб убивати".

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При цьому Бакулін вважає, "якщо Сили оборони докладуть трохи зусиль, Бахмут можна оточити".

Всупереч загальноприйнятій військовій мудрості, він також стверджує, що втрати під час наступу менші, ніж коли його підрозділ стояв на місці, обороняючи місто, пише ВВС.

Просування вперед, хоча й повільне, за словами Бакуліна, також сприяло підвищенню бойового духу, тому "втрати переносяться легше".

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Теми: Бахмутвійна
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