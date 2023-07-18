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Командир 57 бригады объяснил, почему регулярные войска РФ под Бахмутом "удобнее" вагнеровцев

Валентина РоманенкоВторник, 18 июля 2023, 13:53
Командир 57 бригады объяснил, почему регулярные войска РФ под Бахмутом удобнее вагнеровцев
Александр Бакулин. Фото «Український репортер»

По словам полковника Александра Бакулина, под Бахмутом Донецкой области украинским защитникам легче противостоять российским регулярным войскам, чем наемникам "Вагнера", которые были "неудобными врагами".

Источник: командир 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко полковник Александр Бакулин, которого цитирует ВВС

Детали: Бакулин говорит, что не недооценивает своего противника, но что регулярные российские войска, с которыми он сейчас сталкивается, не похожи на наемников Евгения Пригожина из ПВК "Вагнер", которые в итоге захватили город в начале 2023 года.

Вагнер, по его словам, "были неудобными врагами... они убивали ради того, чтобы убивать".

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При этом Бакулин считает, "если Силы обороны приложат немного усилий, Бахмут можно окружить".

Вопреки общепринятой военной мудрости, он также утверждает, что потери в ходе наступления меньше, чем когда его подразделение стояло на месте, обороняя город, пишет ВВС.

Продвижение вперед, хотя и медленное, по словам Бакулина, также способствовало повышению боевого духа, поэтому "потери переносятся легче".

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Темы: Бахмутвойна
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