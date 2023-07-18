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Атака РФ 18 липня: уламок російської ракети привалив літнього одесита в ліжку

Валентина РоманенкоВівторок, 18 липня 2023, 14:13
Атака РФ 18 липня: уламок російської ракети привалив літнього одесита в ліжку
фото "Укрінформа"

Внаслідок нічної атаки РФ 18 липня по Одесі уламок збитої ворожої ракети пошкодив приватний будинок та впав у ліжко до 74-річного одесита.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на слова дружини потерпілого, патрульна поліція Одещини

Деталі: Пані Валентина розповіла, що прокинулася посеред ночі від вибухів. Жінка має вади зору та відразу не зрозуміла, чому їхній будинок весь у пилу.

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Зрозумівши, що самотужки вона не звільнить чоловіка з-під уламків, жінка покликала на допомогу сусідів. Чоловіка ушпиталили, за словами дружини, у нього зламані ребра.

Пряма мова: "Я підскочила, а все як у тумані. Я спочатку подумала, що це через поганий зір, мені нещодавно робили операцію на очі. Не розумію, звідки уламки, дошки.

Відразу побігла до чоловіка, він спав у сусідній кімнаті. Дивлюся, а його чимось придавило. Чи то діжка якась, не зрозуміла. Я спробувала її зняти з чоловіка, а Микола кричить: "Не чіпай, мені боляче".

ВІДЕО ДНЯ
 

Деталі: Одеська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни щодо нічного обстрілу Одеси, через який постраждав 74-річний пенсіонер.

 

Патрульна поліція оприлюднила відео з бодікамер правоохоронців, який прибули на місце події.

Теми: Одесавійна
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