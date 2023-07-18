Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Атака РФ 18 липня: уламок російської ракети привалив літнього одесита в ліжку

Валентина РоманенкоВівторок, 18 липня 2023, 14:13
Атака РФ 18 липня: уламок російської ракети привалив літнього одесита в ліжку
фото "Укрінформа"

Внаслідок нічної атаки РФ 18 липня по Одесі уламок збитої ворожої ракети пошкодив приватний будинок та впав у ліжко до 74-річного одесита.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на слова дружини потерпілого, патрульна поліція Одещини

Деталі: Пані Валентина розповіла, що прокинулася посеред ночі від вибухів. Жінка має вади зору та відразу не зрозуміла, чому їхній будинок весь у пилу.

 

Зрозумівши, що самотужки вона не звільнить чоловіка з-під уламків, жінка покликала на допомогу сусідів. Чоловіка ушпиталили, за словами дружини, у нього зламані ребра.

Реклама:

Пряма мова: "Я підскочила, а все як у тумані. Я спочатку подумала, що це через поганий зір, мені нещодавно робили операцію на очі. Не розумію, звідки уламки, дошки.

Відразу побігла до чоловіка, він спав у сусідній кімнаті. Дивлюся, а його чимось придавило. Чи то діжка якась, не зрозуміла. Я спробувала її зняти з чоловіка, а Микола кричить: "Не чіпай, мені боляче".

 

Деталі: Одеська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни щодо нічного обстрілу Одеси, через який постраждав 74-річний пенсіонер.

ВІДЕО ДНЯ
 

Патрульна поліція оприлюднила відео з бодікамер правоохоронців, який прибули на місце події.

Теми: Одесавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW пояснив, чому в Росії мовчать про удар Сил оборони по Чонгарському мосту

У боях за Україну загинув актор Євген Світличний

відеоЖурналісти CNN побували на секретній базі, де випробовують українські морські дрони

"Друга фаза": Єрмак анонсував зустріч радників лідерів держав у Саудівській Аравії

Медведєв погрожує ядерною зброєю в разі успіху контрнаступу України

відеоЗеленський відвідав військових у лікарні Івано-Франківська

Усі новини...
Одеса
Пєсков заявив, що удари по Одесі − помста за Кримський міст
Ракета у кімнаті і потрощені вікна − наслідки російського удару по Одесі
В Одесі пролунали потужні вибухи – ЗМІ
Останні новини
09:10
Командувач Нацгвардії Півненко: Прийде час, ми на якомусь напрямку зробимо прорив. І не факт, що це буде там, де хтось думає
09:10
Кабмін виділив кошти на відновлення енергетики до опалювального сезону − Шмигаль
08:58
Захисники за тиждень звільнили 12,6 кв. км на півдні і 2 кв. км на Бахмутському напрямку − Маляр
08:38
Польський міністр: Білорусь допомагає мігрантам долати огорожі на кордоні
08:28
Росіяни гатили по Донеччині: 1 загиблий і 7 поранених за добу
08:15
У Грузії арештували двох протестувальників проти круїзного лайнера із РФ − ЗМІ
08:10
фото, доповнено від 04:44Ворог запустив по Харкову ракети С-300, є постраждалий
08:00
Оборонці знищили ще 490 окупантів, 6 танків і 21 артсистему ворога
07:48
Ворог випустив по Херсонщині 358 снарядів, поранено 5 людей
07:22
Окупанти підключають Мілове на Луганщині до російського зв’язку – штаб
Усі новини...
Реклама: