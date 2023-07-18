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Атака РФ 18 июля: обломок российской ракеты привалил пожилого одессита в постели

Валентина РоманенкоВторник, 18 июля 2023, 14:13
Атака РФ 18 июля: обломок российской ракеты привалил пожилого одессита в постели
фото "Укринформа"

В результате ночной атаки РФ 18 июля по Одессе обломок сбитой вражеской ракеты повредил частный дом и упал в кровать к 74-летнему одесситу.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на слова жены пострадавшего, патрульная полиция Одесской области

Детали: Валентина рассказала, что проснулась посреди ночи от взрывов. У женщины проблемы со зрением и она сразу не поняла, почему их дом весь в пыли.

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Поняв, что самостоятельно она не освободит мужа из-под обломков, женщина позвала на помощь соседей. Мужчину госпитализировали, по словам жены, у него сломаны ребра.

Прямая речь: "Я подскочила, а все как в тумане. Я сначала подумала, что это из-за плохого зрения, мне недавно делали операцию на глазах. Не понимаю, откуда обломки, доски.

Сразу побежала к мужу, он спал в соседней комнате. Смотрю, а его чем-то придавило. То ли бочка какая-то, не поняла. Я попыталась ее снять с мужа, а Николай кричит: "Не трогай, мне больно".

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Детали: Одесская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны относительно ночного обстрела Одессы, из-за которого пострадал 74-летний пенсионер.

 

Патрульная полиция обнародовала видео с бодикамер правоохранителей, которые прибыли на место происшествия.

Темы: Одессавойна
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