Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС запровадить нові санкції проти Білорусі вже наступного тижня – ЗМІ

"Європейська правда", Станіслав ПогоріловВівторок, 18 липня 2023, 18:58
ЄС запровадить нові санкції проти Білорусі вже наступного тижня – ЗМІ
Фото: Getty Images

Європейський Союз наступного тижня запровадить нові санкції проти Білорусі, санкційний пакет стосуватиметься бойових та авіакомпонентів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на кореспондент "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка

Деталі: Джозвяк повідомив, що "Євросоюз нарешті зробив прорив щодо санкцій", які будуть накладені на Білорусь.

Також, за його інформацією, немає жодних відступів або винятків щодо скасування санкцій проти білоруських виробників калійних добрив, включаючи "Білоруськалій", що лобіювали деякі країни ЄС. За його словами, ці санкції відстояли Естонія, Латвія, Литва та Польща.

е фактично новий пакет санкцій щодо МІнську, який спрямований на дві сфери: бойові компоненти та авіакомпоненти", – додав Джозвяк.

ВІДЕО ДНЯ

За даними DW, Євросоюз планує запровадити новий пакет санкцій проти Білорусі у зв'язку з порушеннями прав людини до третьої річниці президентських виборів у країні.

Як повідомляють джерела DW, обговорюється й інший пакет санкцій, який пов'язаний з участю Мінська у російській війні проти України.

Передісторія:

  • Раніше ЄС запровадив шість пакетів санкцій проти Білорусі, останній з яких набув чинності рік тому. Протягом кількох місяців в ЄС обговорюються нові обмежувальні заходи щодо Мінська через його участь у війні Росії проти України. 
  • Раніше депутати Європарламенту закликали Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість видачі ордера на арешт самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка.
  • Крім того, євродепутати закликали ЄС напрацювати стратегію збереження незалежності Білорусі та її демократичного переходу. 

Теми: ЄСсанкціїБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 10:31Кривий Ріг: ракети влучили у 9-поверхівку та навчальний заклад, 4 загиблих і 53 поранених

Кабмін продовжить дію ПСО та знизить вдвічі базову ціну на газ "Нафтогазу" - Кубраков

відео"Круїзний десант" РФ у Батумі: автобус з росіянами закидали пляшками, затримали українку

Падіння гвинтокрила в Броварах: версія диверсії не підтвердилась — Костін

фотоУ Грузію прибув круїзний лайнер з прихильниками Путіна на борту: почалися протести

У боях за Україну загинув актор Євген Світличний

Усі новини...
ЄС
Суперечка щодо війни РФ проти України виникла на саміті ЄС і Латинської Америки
Чеський міністр: ЄС стане рівноправним глобальним гравцем лише коли буде федерацією
ЄС звернувся до Росії через зупинку "зернової угоди"
Останні новини
13:50
фото, доповнено від 12:28З-під завалів будинку у Кривому Розі дістали ще 3 тіла: серед них дитина
13:49
Укрзалізниця зможе перевозити вантажі транзитом через Молдову
13:45
фото, відео, доповнено від 10:31Кривий Ріг: ракети влучили у 9-поверхівку та навчальний заклад, 4 загиблих і 53 поранених
13:42
Інфляція в єврозоні — найнижча з початку війни в Україні через падіння цін на енергоносії
13:39
Росіяни вдруге за день обстріляли Херсон, є загиблий
13:29
Україна відновила 100% підприємств теплової генерації, пошкоджених росіянами - Кубраков
13:29
відеоБійці Сталевого кордону "насипають" окупантам: ДПСУ показала фрагмент гарячого бою
13:13
"Ректору" луганського вишу, який допомагав проводити псевдореферендум, оголосили підозру
13:10
Кабмін продовжить дію ПСО та знизить вдвічі базову ціну на газ "Нафтогазу" - Кубраков
13:09
Знадобиться ще багато зброї, але не тільки імпортної: чи може Україна виробляти більше
Усі новини...
Реклама: