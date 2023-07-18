ЄС запровадить нові санкції проти Білорусі вже наступного тижня – ЗМІ

Європейський Союз наступного тижня запровадить нові санкції проти Білорусі, санкційний пакет стосуватиметься бойових та авіакомпонентів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на кореспондент "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка

Деталі: Джозвяк повідомив, що "Євросоюз нарешті зробив прорив щодо санкцій", які будуть накладені на Білорусь.

finally a breakthrough on the EU's sanctions on #Belarus first proposed in January. should be formally approved next week. no derogation or exemption on potassium. #Russia Реклама: July 18, 2023

Також, за його інформацією, немає жодних відступів або винятків щодо скасування санкцій проти білоруських виробників калійних добрив, включаючи "Білоруськалій", що лобіювали деякі країни ЄС. За його словами, ці санкції відстояли Естонія, Латвія, Литва та Польща.

"Це фактично новий пакет санкцій щодо МІнську, який спрямований на дві сфери: бойові компоненти та авіакомпоненти", – додав Джозвяк.

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its in fact a new package of sanctions on #Belarus targeting two areas: battlefield components & aviation components. and there is nothing about fertilizers exemptions or derogations. in a sense a victory for 🇪🇪🇱🇻🇱🇹🇵🇱 that fought for 6 months not to allow 🇧🇾 potash export https://t.co/lQDczEkYi1 — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) July 18, 2023

За даними DW, Євросоюз планує запровадити новий пакет санкцій проти Білорусі у зв'язку з порушеннями прав людини до третьої річниці президентських виборів у країні.

Як повідомляють джерела DW, обговорюється й інший пакет санкцій, який пов'язаний з участю Мінська у російській війні проти України.

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