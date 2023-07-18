Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄС запровадить нові санкції проти Білорусі вже наступного тижня – ЗМІ

"Європейська правда", Станіслав ПогоріловВівторок, 18 липня 2023, 18:58
ЄС запровадить нові санкції проти Білорусі вже наступного тижня – ЗМІ
Фото: Getty Images

Європейський Союз наступного тижня запровадить нові санкції проти Білорусі, санкційний пакет стосуватиметься бойових та авіакомпонентів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на кореспондент "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка

Деталі: Джозвяк повідомив, що "Євросоюз нарешті зробив прорив щодо санкцій", які будуть накладені на Білорусь.

Реклама:

Також, за його інформацією, немає жодних відступів або винятків щодо скасування санкцій проти білоруських виробників калійних добрив, включаючи "Білоруськалій", що лобіювали деякі країни ЄС. За його словами, ці санкції відстояли Естонія, Латвія, Литва та Польща.

ВІДЕО ДНЯ

е фактично новий пакет санкцій щодо МІнську, який спрямований на дві сфери: бойові компоненти та авіакомпоненти", – додав Джозвяк.

За даними DW, Євросоюз планує запровадити новий пакет санкцій проти Білорусі у зв'язку з порушеннями прав людини до третьої річниці президентських виборів у країні.

Як повідомляють джерела DW, обговорюється й інший пакет санкцій, який пов'язаний з участю Мінська у російській війні проти України.

Передісторія:

  • Раніше ЄС запровадив шість пакетів санкцій проти Білорусі, останній з яких набув чинності рік тому. Протягом кількох місяців в ЄС обговорюються нові обмежувальні заходи щодо Мінська через його участь у війні Росії проти України. 
  • Раніше депутати Європарламенту закликали Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість видачі ордера на арешт самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка.
  • Крім того, євродепутати закликали ЄС напрацювати стратегію збереження незалежності Білорусі та її демократичного переходу. 

Теми: ЄСсанкціїБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
ЄС
Кулеба розкритикував наміри держав ЄС продовжити заборону на зерно з України
Амбітна мета: голова Євроради закличе ЄС прийняти нових членів до 2030 року
В ЄС набули чинності нові правила регулювання ІТ-платформ
Останні новини
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
Усі новини...
Реклама: