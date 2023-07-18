ЕС введет новые санкции против Беларуси уже на следующей неделе - СМИ

Европейский Союз на следующей неделе введет новые санкции против Беларуси, санкционный пакет будет касаться боевых и авиакомпонентов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на корреспондент "Радио Свобода" Рикардо Джозвяка

Детали: Джозвяк сообщил, что "Евросоюз наконец сделал прорыв по санкциям", которые будут наложены на Беларусь.

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finally a breakthrough on the EU's sanctions on #Belarus first proposed in January. should be formally approved next week. no derogation or exemption on potassium. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) July 18, 2023

Также, по его информации, нет никаких отступлений или исключений по отмене санкций против белорусских производителей калийных удобрений, включая "Беларуськалий", что лоббировали некоторые страны ЕС. По его словам, эти санкции отстояли Эстония, Латвия, Литва и Польша.

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"Это фактически новый пакет санкций в отношении Минска, который направлен на две сферы: боевые компоненты и авиакомпоненты", – добавил Джозвяк.

its in fact a new package of sanctions on #Belarus targeting two areas: battlefield components & aviation components. and there is nothing about fertilizers exemptions or derogations. in a sense a victory for 🇪🇪🇱🇻🇱🇹🇵🇱 that fought for 6 months not to allow 🇧🇾 potash export https://t.co/lQDczEkYi1 — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) July 18, 2023

По данным DW, Евросоюз планирует ввести новый пакет санкций против Беларуси в связи с нарушениями прав человека к третьей годовщине президентских выборов в стране.

Как сообщают источники DW, обсуждается и другой пакет санкций, который связан с участием Минска в российской войне против Украины.

Предистория: