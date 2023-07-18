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ЕС введет новые санкции против Беларуси уже на следующей неделе - СМИ

"Европейская правда", Станислав ПогориловВторник, 18 июля 2023, 18:58
ЕС введет новые санкции против Беларуси уже на следующей неделе - СМИ
Фото: Getty Images

Европейский Союз на следующей неделе введет новые санкции против Беларуси, санкционный пакет будет касаться боевых и авиакомпонентов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на корреспондент "Радио Свобода" Рикардо Джозвяка

Детали: Джозвяк сообщил, что "Евросоюз наконец сделал прорыв по санкциям", которые будут наложены на Беларусь.

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Также, по его информации, нет никаких отступлений или исключений по отмене санкций против белорусских производителей калийных удобрений, включая "Беларуськалий", что лоббировали некоторые страны ЕС. По его словам, эти санкции отстояли Эстония, Латвия, Литва и Польша.

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"Это фактически новый пакет санкций в отношении Минска, который направлен на две сферы: боевые компоненты и авиакомпоненты", – добавил Джозвяк.

По данным DW, Евросоюз планирует ввести новый пакет санкций против Беларуси в связи с нарушениями прав человека к третьей годовщине президентских выборов в стране.

Как сообщают источники DW, обсуждается и другой пакет санкций, который связан с участием Минска в российской войне против Украины.

Предистория:

  • Ранее ЕС ввел шесть пакетов санкций против Беларуси, последний из них вступил в силу год назад. В течение нескольких месяцев в ЕС обсуждаются новые ограничительные меры в отношении Минска из-за его участия в войне России против Украины. 
  • Ранее депутаты Европарламента призвали Международный уголовный суд рассмотреть возможность выдачи ордера на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
  • Кроме того, евродепутаты призвали ЕС разработать стратегию сохранения независимости Беларуси и ее демократического перехода.

Темы: ЕСсанкцииБеларусь
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