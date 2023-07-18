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США виділяють $250 млн на підтримку сільського господарства України

"Європейська правда", Станіслав ПогоріловВівторок, 18 липня 2023, 20:09
США виділяють $250 млн на підтримку сільського господарства України
Фото: Getty Images

Очільниця Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер повідомила, що Україна отримає додаткові $250 млн на підтримку сільського господарства, яке потерпає від блокування експорту зерна після повномасштабного вторгнення Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Під час візиту до Одеси голова USAID заявила, що нова допомога піде на розвиток сільськогосподарської інфраструктури та розширення інших маршрутів експорту збіжжя.

Вона також закликала уряди інших країн та приватний сектор надати ще 250 мільйонів доларів, щоб допомогти фермерам, які постраждали від дій Росії, та стимулювати економіку України в довгостроковій перспективі.

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Теми: сільське господарствоСШАУкраїна
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