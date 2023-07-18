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США виділяють $250 млн на підтримку сільського господарства України

"Європейська правда", Станіслав ПогоріловВівторок, 18 липня 2023, 20:09
США виділяють $250 млн на підтримку сільського господарства України
Фото: Getty Images

Очільниця Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер повідомила, що Україна отримає додаткові $250 млн на підтримку сільського господарства, яке потерпає від блокування експорту зерна після повномасштабного вторгнення Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Під час візиту до Одеси голова USAID заявила, що нова допомога піде на розвиток сільськогосподарської інфраструктури та розширення інших маршрутів експорту збіжжя.

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Вона також закликала уряди інших країн та приватний сектор надати ще 250 мільйонів доларів, щоб допомогти фермерам, які постраждали від дій Росії, та стимулювати економіку України в довгостроковій перспективі.

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Теми: сільське господарствоСШАУкраїна
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