США виділяють $250 млн на підтримку сільського господарства України

Очільниця Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер повідомила, що Україна отримає додаткові $250 млн на підтримку сільського господарства, яке потерпає від блокування експорту зерна після повномасштабного вторгнення Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Під час візиту до Одеси голова USAID заявила, що нова допомога піде на розвиток сільськогосподарської інфраструктури та розширення інших маршрутів експорту збіжжя.

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Вона також закликала уряди інших країн та приватний сектор надати ще 250 мільйонів доларів, щоб допомогти фермерам, які постраждали від дій Росії, та стимулювати економіку України в довгостроковій перспективі.

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