США виділяють $250 млн на підтримку сільського господарства України
Вівторок, 18 липня 2023, 20:09
Очільниця Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер повідомила, що Україна отримає додаткові $250 млн на підтримку сільського господарства, яке потерпає від блокування експорту зерна після повномасштабного вторгнення Росії.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters
Деталі: Під час візиту до Одеси голова USAID заявила, що нова допомога піде на розвиток сільськогосподарської інфраструктури та розширення інших маршрутів експорту збіжжя.
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Вона також закликала уряди інших країн та приватний сектор надати ще 250 мільйонів доларів, щоб допомогти фермерам, які постраждали від дій Росії, та стимулювати економіку України в довгостроковій перспективі.
Що було раніше:
- Перед цим Пауер відвідала штаб-квартиру Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві, де оголосила про виділення понад 500 мільйонів доларів гуманітарної допомоги та передала ДСНС обладнання на суму 2,3 мільйона доларів.
- Речник Кремля Дмитрій Пєсков 17 липня заявив про зупинку дії "зернової угоди". Також Росія оголосила про відкликання гарантій безпеки судноплавства в рамках Чорноморської зернової ініціативи, яка припинила діяти з понеділка, 17 липня.
- Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що вірить, що президент Росії насправді хоче продовження дії так званої "зернової угоди", та поговорить з ним про це.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що для продовження "зернової угоди" в ООН і Туреччини має бути політична воля.
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