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США выделяют $250 млн на поддержку сельского хозяйства Украины

"Европейская правда", Станислав ПогориловВторник, 18 июля 2023, 20:09
США выделяют $250 млн на поддержку сельского хозяйства Украины
Фото: Getty Images

Руководительница Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр сообщила, что Украина получит дополнительные $250 млн на поддержку сельского хозяйства, которое страдает от блокирования экспорта зерна после полномасштабного вторжения России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Во время визита в Одессу глава USAID заявила, что новая помощь пойдет на развитие сельскохозяйственной инфраструктуры и расширение других маршрутов экспорта зерна.

Она также призвала правительства других стран и частный сектор предоставить еще 250 миллионов долларов, чтобы помочь фермерам, пострадавшим от действий России, и стимулировать экономику Украины в долгосрочной перспективе.

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Темы: сельское хозяйствоСШАУкраина
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