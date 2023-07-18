Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США выделяют $250 млн на поддержку сельского хозяйства Украины

"Европейская правда", Станислав ПогориловВторник, 18 июля 2023, 20:09
США выделяют $250 млн на поддержку сельского хозяйства Украины
Фото: Getty Images

Руководительница Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр сообщила, что Украина получит дополнительные $250 млн на поддержку сельского хозяйства, которое страдает от блокирования экспорта зерна после полномасштабного вторжения России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Во время визита в Одессу глава USAID заявила, что новая помощь пойдет на развитие сельскохозяйственной инфраструктуры и расширение других маршрутов экспорта зерна.

Реклама:

Она также призвала правительства других стран и частный сектор предоставить еще 250 миллионов долларов, чтобы помочь фермерам, пострадавшим от действий России, и стимулировать экономику Украины в долгосрочной перспективе.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
Темы: сельское хозяйствоСШАУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
сельское хозяйство
Российский беспилотник уничтожил ночью 3-5 тонн аграрной продукции в Одесской области
Война превратила Украину из аграрного государства в суперлабораторию изобретений - WP
В Украине вероятно вырастут цены на рис: агроаналитики назвали три причины
Последние новости
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
Все новости...
Реклама: