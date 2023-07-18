США выделяют $250 млн на поддержку сельского хозяйства Украины

Руководительница Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр сообщила, что Украина получит дополнительные $250 млн на поддержку сельского хозяйства, которое страдает от блокирования экспорта зерна после полномасштабного вторжения России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Во время визита в Одессу глава USAID заявила, что новая помощь пойдет на развитие сельскохозяйственной инфраструктуры и расширение других маршрутов экспорта зерна.

Реклама:

Она также призвала правительства других стран и частный сектор предоставить еще 250 миллионов долларов, чтобы помочь фермерам, пострадавшим от действий России, и стимулировать экономику Украины в долгосрочной перспективе.

Что предшествовало: