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Україна буде використовувати касетні боєприпаси на своїй землі – Зеленський

Олександр ШумілінВівторок, 18 липня 2023, 20:13
Україна буде використовувати касетні боєприпаси на своїй землі – Зеленський
Фото: ОП

Україна буде використовувати касетні боєприпаси на своїй землі, що є справедливим по відношенню до ворога.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", яка наводить слова президента Володимира Зеленського в інтерв’ю африканським журналістам

Пряма мова: "Так, на полі бою, тепер проти ворога, на нашій землі, коли він використовує кластерні боєприпаси проти нас, ми будемо використовувати таку саму зброю проти них. І це справедливо".

Деталі: Зеленський наголосив, що Україна отримала "кластерні боєприпаси у 2023 році, через дев'ять років ведення бойових дій проти України Російською Федерацією, різною зброєю, забороненою зброєю, включно з кластерними боєприпасами.

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За словами президента, Україна дев’ять років тому почала говорити, щоб світ заборонив Росії використання кластерні боєприпаси проти населення.

"Минуло дев'ять років. Вони як використовували, так і використовуються. Нам дали кластерні боєприпаси... Де докази того, що Україна використовувала кластерні боєприпаси по території Росії? Немає таких доказів. Цього немає", - сказав він.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Американські касетні боєприпаси вже прибули в Україну і незабаром будуть готові до використання; за інформацією ЗМІ, їх планують застосувати у Бахмуті.

Теми: Зеленськийармія
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