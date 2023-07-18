Украина будет использовать кассетные боеприпасы на своей земле – Зеленский

Украина будет использовать кассетные боеприпасы на своей земле, что является справедливым по отношению к врагу.

Источник: "Интерфакс-Украина", которая приводит слова президента Владимира Зеленского в интервью африканским журналистам

Прямая речь: "Да, на поле боя, теперь против врага, на нашей земле, когда он использует кластерные боеприпасы против нас, мы будем использовать такое же оружие против них. И это справедливо".

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Детали: Зеленский отметил, что Украина получила "кластерные боеприпасы в 2023 году, через девять лет ведения боевых действий против Украины Российской Федерацией, различным оружием, запрещенным оружием, включая кластерные боеприпасы.

По словам президента, Украина девять лет назад начала говорить, чтобы мир запретил России использование кластерных боеприпасов против населения.

"Прошло девять лет. Они как использовали, так и используются. Нам дали кластерные боеприпасы... Где доказательства того, что Украина использовала кластерные боеприпасы по территории России? Нет таких доказательств. Этого нет", - сказал он.

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