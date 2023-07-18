Украина будет использовать кассетные боеприпасы на своей земле – Зеленский

Украина будет использовать кассетные боеприпасы на своей земле, что является справедливым по отношению к врагу.

Источник: "Интерфакс-Украина", которая приводит слова президента Владимира Зеленского в интервью африканским журналистам

Прямая речь: "Да, на поле боя, теперь против врага, на нашей земле, когда он использует кластерные боеприпасы против нас, мы будем использовать такое же оружие против них. И это справедливо".

Детали: Зеленский отметил, что Украина получила "кластерные боеприпасы в 2023 году, через девять лет ведения боевых действий против Украины Российской Федерацией, различным оружием, запрещенным оружием, включая кластерные боеприпасы.

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По словам президента, Украина девять лет назад начала говорить, чтобы мир запретил России использование кластерных боеприпасов против населения.

"Прошло девять лет. Они как использовали, так и используются. Нам дали кластерные боеприпасы... Где доказательства того, что Украина использовала кластерные боеприпасы по территории России? Нет таких доказательств. Этого нет", - сказал он.

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