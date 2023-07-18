Контранступ ЗСУ далекий від провалу, ще багато боротьби – генерал Міллі

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі переконаний, що контрнаступ Сил оборони далекий від провалу, зазначивши, що реальна ситуація відрізняється від того, що викладено на папері.

Джерело: "Голос Америки" з посиланням на спільний брифінг Міллі та очільника Пентагону США Ллойда Остіна

Пряма мова Міллі: "Він (контрнаступ) далекий від провалу. Як на мене, ще надто рано так заявляти. Гадаю ще залишається багато боротьби".

Реклама:

Деталі: За його словами, контрнаступ може йти повільніше, ніж припускали аналітики, коли розглядали можливі сценарії, вказавши, що реальність відрізняється від теорії.

"Є різниця між війною на папері та реальною війною. Це справжні люди в справжніх машинах, які розміновують справжні мінні поля, і які справді гинуть. Тож коли це трапляється, підрозділи зазвичай сповільнюються. І це правильно, щоб вижити і пройти через ці мінні поля. Тож українці прокладають свій шлях", - заявив Міллі.

Він додав, що ЗСУ можуть задіяти додаткові бойові потужності. "Що мають українці, — це значну кількість бойової потужності, яка ще не задіяна. Я не говоритиму, що буде в майбутньому, тому що Україна вирішуватиме, куди і коли вони направлятимуть свої резерви. Зараз вони зберігають свою боєздатність, і повільно та стабільно пробиваються через усі ці мінні поля. І це важка боротьба, це дуже важкий бій", - зазначив генерал.

ВІДЕО ДНЯ

Остін своєю чергою підкреслив єдність та рішучість союзників допомагати Україні. "Ми збираємося і надалі нарощувати бойову силу. Ми продовжимо надсилати додаткові бойові машини Bradley, Striker, а також артилерію. Наша робота триває, і ми будемо робити все можливе, щоб українці досягнули успіху", - підкреслив він.

Що було раніше: 16 липня американські аналітики зазначали, що українські військові скоригували стратегію контрнаступу, щоб мінімізувати втрати та продовжити наносити удари по російських силах, йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.