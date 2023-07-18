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Контранступ ЗСУ далекий від провалу, ще багато боротьби – генерал Міллі

Станіслав ПогоріловВівторок, 18 липня 2023, 21:27
Контранступ ЗСУ далекий від провалу, ще багато боротьби – генерал Міллі
Марк Міллі, фото: Getty Images

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі переконаний, що контрнаступ Сил оборони далекий від провалу, зазначивши, що реальна ситуація відрізняється від того, що викладено на папері.

Джерело: "Голос Америки" з посиланням на спільний брифінг Міллі та очільника Пентагону США Ллойда Остіна

Пряма мова Міллі: "Він (контрнаступ) далекий від провалу. Як на мене, ще надто рано так заявляти. Гадаю ще залишається багато боротьби".

Деталі: За його словами, контрнаступ може йти повільніше, ніж припускали аналітики, коли розглядали можливі сценарії, вказавши, що реальність відрізняється від теорії.

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"Є різниця між війною на папері та реальною війною. Це справжні люди в справжніх машинах, які розміновують справжні мінні поля, і які справді гинуть. Тож коли це трапляється, підрозділи зазвичай сповільнюються. І це правильно, щоб вижити і пройти через ці мінні поля. Тож українці прокладають свій шлях", - заявив Міллі.

Він додав, що ЗСУ можуть задіяти додаткові бойові потужності. "Що мають українці, — це значну кількість бойової потужності, яка ще не задіяна. Я не говоритиму, що буде в майбутньому, тому що Україна вирішуватиме, куди і коли вони направлятимуть свої резерви. Зараз вони зберігають свою боєздатність, і повільно та стабільно пробиваються через усі ці мінні поля. І це важка боротьба, це дуже важкий бій", - зазначив генерал.

Остін своєю чергою підкреслив єдність та рішучість союзників допомагати Україні. "Ми збираємося і надалі нарощувати бойову силу. Ми продовжимо надсилати додаткові бойові машини Bradley, Striker, а також артилерію. Наша робота триває, і ми будемо робити все можливе, щоб українці досягнули успіху", - підкреслив він.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 16 липня американські аналітики зазначали, що українські військові скоригували стратегію контрнаступу, щоб мінімізувати втрати та продовжити наносити удари по російських силах, йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Теми: контрнаступвійнаЗбройні сили
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