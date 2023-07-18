Контранступление ВСУ далеко от провала, еще много борьбы - генерал Милли

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли убежден, что контрнаступление Сил обороны далеко от провала, отметив, что реальная ситуация отличается от того, что изложено на бумаге.

Источник: "Голос Америки" со ссылкой на совместный брифинг Милли и главы Пентагона США Ллойда Остина

Прямая речь Милли: "Он (контрнаступление) далек от провала. Как по мне, еще слишком рано так заявлять. Думаю еще остается много борьбы".

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Детали: По его словам, контрнаступление может идти медленнее, чем предполагали аналитики, когда рассматривали возможные сценарии, указав, что реальность отличается от теории.

"Есть разница между войной на бумаге и реальной войной. Это настоящие люди в настоящих машинах, которые разминируют настоящие минные поля, и которые действительно погибают. Поэтому когда это случается, подразделения обычно замедляются. И это правильно, чтобы выжить и пройти через эти минные поля. Поэтому украинцы прокладывают свой путь", - заявил Милли.

Он добавил, что ВСУ могут задействовать дополнительные боевые мощности. "Что имеют украинцы, - это значительное количество боевой мощи, которая еще не задействована. Я не буду говорить, что будет в будущем, потому что Украина будет решать, куда и когда они будут направлять свои резервы. Сейчас они сохраняют свою боеспособность, и медленно и стабильно пробиваются через все эти минные поля. И это тяжелая борьба, это очень тяжелый бой", - отметил генерал.

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Остин в свою очередь подчеркнул единство и решимость союзников помогать Украине. "Мы собираемся и в дальнейшем наращивать боевую силу. Мы продолжим посылать дополнительные боевые машины Bradley, Striker, а также артиллерию. Наша работа продолжается, и мы будем делать все возможное, чтобы украинцы достигли успеха", - подчеркнул он.

Что предшествовало: 16 июля американские аналитики указывали, что украинские военные скорректировали стратегию контрнаступления, чтобы минимизировать потери и продолжить наносить удары по российским силам, говорится в ежедневном отчете Института изучения войны.