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Окупанти заявили, що дві ракети влучили у телевежу в Токмаку Запорізької області

Олександр ШумілінВівторок, 18 липня 2023, 21:44
Окупанти заявили, що дві ракети влучили у телевежу в Токмаку Запорізької області
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Окупаційна влада заявила, що в дві ракети влучили в телевишку у місті Токмак Запорізької області.

Джерело: повідомлення мера Мелітополя Івана Федорова, російське пропагандистське агентство "ТАСС"

Пряма мова Федорова: "В поки що окупованому Токмаку окупанти ниють, що тєлєвишка – всьо!

Цей плач нам зрозумілий: рашисти без пропаганди - нікуди. А наші люди радіють: нарешті окупанти не забиватимуть голову дурнею".

Деталі:  "ТАСС", із посиланням на оперативні служби регіону, повідомив про обстріл ою 19.10 телевежі у місті Токмак Запорізької області. "Чотири ракети було збито російською системою ППО, дві влучили у вишку", - сказано у повідомленні.

Теми: Запорізька область
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