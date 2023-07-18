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Оккупанты заявили, что две ракеты попали в телевышку в Токмаке Запорожской области

Александр ШумилинВторник, 18 июля 2023, 21:44
Оккупанты заявили, что две ракеты попали в телевышку в Токмаке Запорожской области
скриншот

Оккупационные власти заявили, что в две ракеты попали в телевизор в городе Токмак Запорожской области.

Источник: сообщение мэра Мелитополя Ивана Федорова, российское пропагандистское агентство "ТАСС"

Прямая речь Федорова: "В пока оккупированном Токмаке оккупанты ноют, что телевышка - все!

Этот плач нам понятен: рашисты без пропаганды - никуда. А наши люди радуются: наконец оккупанты не будут забивать голову ерундой".

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Детали: "ТАСС", со ссылкой на оперативные службы региона, сообщил об обстреле в 19.10 телебашни в городе Токмак Запорожской области.

"Четыре ракеты были сбиты российской системой ПВО, две попали в вышку", - сказано в сообщении.

Темы: Запорожская область
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