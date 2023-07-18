Оккупанты заявили, что две ракеты попали в телевышку в Токмаке Запорожской области

Оккупационные власти заявили, что в две ракеты попали в телевизор в городе Токмак Запорожской области.

Источник: сообщение мэра Мелитополя Ивана Федорова, российское пропагандистское агентство "ТАСС"

Прямая речь Федорова: "В пока оккупированном Токмаке оккупанты ноют, что телевышка - все!

Этот плач нам понятен: рашисты без пропаганды - никуда. А наши люди радуются: наконец оккупанты не будут забивать голову ерундой".

Реклама:

Детали: "ТАСС", со ссылкой на оперативные службы региона, сообщил об обстреле в 19.10 телебашни в городе Токмак Запорожской области.

"Четыре ракеты были сбиты российской системой ПВО, две попали в вышку", - сказано в сообщении.