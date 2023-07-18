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Резніков пропонує дозволити розміщення іноземних військових баз в Україні

Станіслав ПогоріловВівторок, 18 липня 2023, 22:32
Резніков пропонує дозволити розміщення іноземних військових баз в Україні
Олексій Резніков, фото: Getty Images

Міністр оборони України Олексій Резніков запропонував дозволити розміщати іноземні військові бази в Україні, змінивши під цю необхідність Конституцію.

Джерело: Резніков для Liga.net

Пряма мова Резнікова: "Зрозуміло, що за потреби можна знайти юридичну формулу, щоб не називати базу базою, а якимось "центром взаємодії та обміну досвідом" абощо. Але навіщо? Треба прибрати це обмеження, яке втратило актуальність, щоб знищити ґрунт для спекуляцій".

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Деталі: Очільник оборонного відомства запропонував доповнити статтю 17 (про захист суверенітету і територіальної цілісності України) тезою, що Україна самостійно обирає механізми забезпечення своєї безпеки, зокрема шляхом приєднання до міжнародних договорів чи організацій.

"Це більш чітко розкриє та унормує ідею європейського та євроатлантичного курсу, закладену в абзаці 5 преамбули", – вважає Резніков.

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Теми: РезніковарміяУкраїнавійна
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