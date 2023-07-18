Резніков пропонує дозволити розміщення іноземних військових баз в Україні

Міністр оборони України Олексій Резніков запропонував дозволити розміщати іноземні військові бази в Україні, змінивши під цю необхідність Конституцію.

Джерело: Резніков для Liga.net

Пряма мова Резнікова: "Зрозуміло, що за потреби можна знайти юридичну формулу, щоб не називати базу базою, а якимось "центром взаємодії та обміну досвідом" абощо. Але навіщо? Треба прибрати це обмеження, яке втратило актуальність, щоб знищити ґрунт для спекуляцій".

Деталі: Очільник оборонного відомства запропонував доповнити статтю 17 (про захист суверенітету і територіальної цілісності України) тезою, що Україна самостійно обирає механізми забезпечення своєї безпеки, зокрема шляхом приєднання до міжнародних договорів чи організацій.

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"Це більш чітко розкриє та унормує ідею європейського та євроатлантичного курсу, закладену в абзаці 5 преамбули", – вважає Резніков.

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