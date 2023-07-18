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Резников предлагает разрешить размещение иностранных военных баз в Украине

Станислав ПогориловВторник, 18 июля 2023, 22:32
Резников предлагает разрешить размещение иностранных военных баз в Украине
Алексей Резников, фото: Getty Images

Министр обороны Украины Алексей Резников предложил разрешить размещать иностранные военные базы в Украине, изменив под эту необходимость Конституцию.

Источник: Резников для Liga.net

Прямая речь Резникова: "Понятно, что при необходимости можно найти юридическую формулу, чтобы не называть базу базой, а каким-то "центром взаимодействия и обмена опытом" или что-то в этом роде. Но зачем? Надо убрать это ограничение, которое потеряло актуальность, чтобы уничтожить почву для спекуляций".

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Детали: Глава оборонного ведомства предложил дополнить статью 17 (о защите суверенитета и территориальной целостности Украины) тезисом, что Украина самостоятельно выбирает механизмы обеспечения своей безопасности, в частности путем присоединения к международным договорам или организациям.

"Это более четко раскроет и унормирует идею европейского и евроатлантического курса, заложенную в абзаце 5 преамбулы", - считает Резников.

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Темы: РезниковармияУкраинавойна
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