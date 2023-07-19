Загроза БпЛА: у низці областей оголошували повітряну тривогу

Після опівночі 19 липня в Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку і ймовірність застосування ударних БпЛА. Згодом оголосили відбій ракетної небезпеки, проте продовжувалася загроза застосування ударних дронів.

Джерело: мапа повітряних тривог, Повітряні сили

Деталі: У столиці, а також в центральних, північних і східних областях оголосили повітряну тривогу.

Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку і можливість застосування ворогом ударних БпЛА.

Дослівно Повітряні сили: "Ракетна небезпека в північних та центральних областях!

Загроза імовірних пусків крилатих ракет з літаків Ту-22м3!"

"Повітряна тривога в східних областях через загрозу імовірних пусків крилатих ракет з літаків Ту-22м3!"

Оновлено: Пізніше Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА у Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій областях.

О 00:52 відбій тривоги оголосили у Кіровоградській області. О 00:53 тривогу скасували в Києві, Київській та Черкаській областях.

О 00:56 повітряна тривога поширилася на південні області, повітряники попередили про ракетну небезпеку.

Також тривогу оголосили у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях.

Після першої години ночі Повітряні сили повідомили, що зафіксовано виліт 4-х Ту-22м3 з аеродрому Моздок (Північний Кавказ) та 4 Ту-22м3 вздовж східного кордону.

О 01:50 повітряники повідомили, що зафіксовано повторні пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря.

Черкаську і Кіровоградську області попередили про загрозу застосування ударних БпЛА.

Крім того, з’явилося повідомлення, що зафіксовано імовірні пуски крилатих ракет з літаків Ту-22м3 з південного напрямку.

Після 2 години ночі Повітряні сили повідомили про повторні пуски крилатих ракет Х-22 з південного напрямку і закликали жителів Одещини перебувати в укриттях.

О 02:20 повітряну тривогу оголосили в Київській області через загрозу застосування ударних БпЛА.

О 02:36 було оголошено відбій ракетної небезпеки на півдні.

Після 3 години ночі відбої тривоги оголосили в Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій областях.

Близько 4 години підвищену небезпеку через загрозу БпЛА огоосили в Черкаській області.

О 04:41 у Києві знову оголосили повітряну тривогу.

Також про загрозу ворожих БпЛА повідомили в Житомирській області.

Тим часом у Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Чернігівській областях скасували повітряну тривогу.

Після 5 години ранку тривога почала ширитися в західних областях. У Хмельницькій та Рівненській областях о оголосили повітряну тривогу. Повітряники попередили про загрозу "Шахедів".

О 05:19 повітряну тривогу знову оголосили в Донецькій області, у Черкаській – скасували.

О 05:26 повітряну тривогу знову оголосили в Запорізькій області.

"Повітряна тривога в Запорізькій та Донецькій областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації", - повідомили Повітряні сили.

О 05:40 відбої оголосили в Києві та області.

Станом на 06:25 у більшості областей тривогу було скасовано. "Червоними" залишаються Запрізька, Хмельницька, Житомирська і Рівненська області.

Після 7 години ранку огоолсили відбої в решті областей, де була тривога.