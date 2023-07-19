Угроза БпЛА: в ряде областей объявляли воздушную тревогу

После полуночи 19 июля в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности и вероятности применения ударных БпЛА. Позже объявили отбой ракетной опасности, однако продолжалась угроза применения ударных дронов.

Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы

Детали: В столице, а также в центральных, северных и восточных областях объявили воздушную тревогу.

Реклама:

Воздушные силы сообщили о ракетной опасности и возможности применения врагом ударных БпЛА.

Дословно Воздушные силы: "Ракетная опасность в северных и центральных областях!

Угроза вероятных пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22м3!"

ВИДЕО ДНЯ

"Воздушная тревога в восточных областях из-за угрозы вероятных пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22м3!"

Обновлено: Позже Воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом ударных БпЛА в Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской областях.

В 00:52 отбой тревоги объявили в Кировоградской области. В 00:53 тревогу отменили в Киеве, Киевской и Черкасской областях.

В 00:56 воздушная тревога распространилась на южные области, воздушники предупредили о ракетной опасности.

Также тревогу объявили в Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях.

После часа ночи Воздушные силы сообщили, что зафиксирован вылет 4-х Ту-22м3 с аэродрома Моздок (Северный Кавказ) и 4 Ту-22м3 вдоль восточной границы.

В 01:50 воздушники сообщили, что зафиксированы повторные пуски крылатых ракет "Калибр" из Черного моря.

Черкасскую и Кировоградскую области предупредили об угрозе применения ударных БпЛА.

Кроме того, появилось сообщение, что зафиксированы вероятные пуски крылатых ракет с самолетов Ту-22м3 с южного направления.

После 2 часов ночи Воздушные силы сообщили о повторных пусках крылатых ракет Х-22 с южного направления и призвали жителей Одесской области находиться в укрытиях.

В 02:20 воздушную тревогу объявили в Киевской области из-за угрозы применения ударных БпЛА.

В 02:36 было объявлено отбой ракетной опасности на юге.

После 3 часов ночи отбои тревоги объявили в Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской областях.

Около 4 часов повышенную опасность из-за угрозы БпЛА объявили в Черкасской области.

В 04:41 в Киеве снова объявили воздушную тревогу.

Также об угрозе вражеских БпЛА сообщили в Житомирской области.

Тем временем в Полтавской, Сумской, Кировоградской, Черниговской областях отменили воздушную тревогу.

После 5 часов утра тревога начала распространяться в западных областях. В Хмельницкой и Ровенской областях объявили воздушную тревогу. Воздушники предупредили об угрозе "Шахедов".

В 05:19 воздушную тревогу снова объявили в Донецкой области, в Черкасской – отменили.

В 05:26 воздушную тревогу снова объявили в Запорожской области.

"Воздушная тревога в Запорожской и Донецкой областях связана с активностью вражеской тактической авиации", - сообщили Воздушные силы.

В 05:40 отбои объявили в Киеве и области.

По состоянию на 06:25 в большинстве областей тревога была отменена. "Красными" остаются Запорожская, Хмельницкая, Житомирская и Ровенская области.

Тимчасова схема руху трасою "Таврида"После 7 часов утра начались отбои в остальных областях, где была тревога.