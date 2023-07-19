Угроза БпЛА: в ряде областей объявляли воздушную тревогу
После полуночи 19 июля в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности и вероятности применения ударных БпЛА. Позже объявили отбой ракетной опасности, однако продолжалась угроза применения ударных дронов.
Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы
Детали: В столице, а также в центральных, северных и восточных областях объявили воздушную тревогу.
Воздушные силы сообщили о ракетной опасности и возможности применения врагом ударных БпЛА.
Дословно Воздушные силы: "Ракетная опасность в северных и центральных областях!
Угроза вероятных пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22м3!"
"Воздушная тревога в восточных областях из-за угрозы вероятных пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22м3!"
Обновлено: Позже Воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом ударных БпЛА в Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской областях.
В 00:52 отбой тревоги объявили в Кировоградской области. В 00:53 тревогу отменили в Киеве, Киевской и Черкасской областях.
В 00:56 воздушная тревога распространилась на южные области, воздушники предупредили о ракетной опасности.
Также тревогу объявили в Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях.
После часа ночи Воздушные силы сообщили, что зафиксирован вылет 4-х Ту-22м3 с аэродрома Моздок (Северный Кавказ) и 4 Ту-22м3 вдоль восточной границы.
В 01:50 воздушники сообщили, что зафиксированы повторные пуски крылатых ракет "Калибр" из Черного моря.
Черкасскую и Кировоградскую области предупредили об угрозе применения ударных БпЛА.
Кроме того, появилось сообщение, что зафиксированы вероятные пуски крылатых ракет с самолетов Ту-22м3 с южного направления.
После 2 часов ночи Воздушные силы сообщили о повторных пусках крылатых ракет Х-22 с южного направления и призвали жителей Одесской области находиться в укрытиях.
В 02:20 воздушную тревогу объявили в Киевской области из-за угрозы применения ударных БпЛА.
В 02:36 было объявлено отбой ракетной опасности на юге.
После 3 часов ночи отбои тревоги объявили в Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской областях.
Около 4 часов повышенную опасность из-за угрозы БпЛА объявили в Черкасской области.
В 04:41 в Киеве снова объявили воздушную тревогу.
Также об угрозе вражеских БпЛА сообщили в Житомирской области.
Тем временем в Полтавской, Сумской, Кировоградской, Черниговской областях отменили воздушную тревогу.
После 5 часов утра тревога начала распространяться в западных областях. В Хмельницкой и Ровенской областях объявили воздушную тревогу. Воздушники предупредили об угрозе "Шахедов".
В 05:19 воздушную тревогу снова объявили в Донецкой области, в Черкасской – отменили.
В 05:26 воздушную тревогу снова объявили в Запорожской области.
"Воздушная тревога в Запорожской и Донецкой областях связана с активностью вражеской тактической авиации", - сообщили Воздушные силы.
В 05:40 отбои объявили в Киеве и области.
По состоянию на 06:25 в большинстве областей тревога была отменена. "Красными" остаются Запорожская, Хмельницкая, Житомирская и Ровенская области.
Тимчасова схема руху трасою "Таврида"После 7 часов утра начались отбои в остальных областях, где была тревога.