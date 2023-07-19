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Ворог масовано атакував Одесу "Шахедами" і ракетами

Ольга Глущенко Середа, 19 липня 2023, 02:22
Ворог масовано атакував Одесу Шахедами і ракетами
ілюстративне фото Суспільне Одеса

Вночі 19 липня росіяни завдали по Одесі масованого удару ракетами різних типів і ударними дронами.

Джерело: Думська, Суспільне.Одеса, Повітряні сили

Деталі: ЗМІ повідомили про вибухи в місті.

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Дослівно Думська: "У місті чути вибухи

Працює ППО".

Деталі: Суспільне повідомило про вибухи о 01:04, а в 01:06 – про повторний вибух.

ВІДЕО ДНЯ

О 00:14 в Одесі знову пролунали вибухи.

Оновлено: О 01:50 повітряники повідомили, що зафіксовано повторні пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря.

О другій годині ночі в Одесі знову пролунали потужні вибухи, імовірно, працювала ППО.

Після 2 години ночі Повітряні сили повідомили про повторні пуски крилатих ракет Х-22 з південного напрямку і закликали жителів Одещини перебувати в укриттях.

Згодом повітряники ще раз повідомили про повторні пуски крилатих ракет Х-22 з південного напрямку. І о 02:20 в Одесі знову пролунала серія вибухів.

О 03:21 був оголошений відбій тривоги в Одеській області, а також ракетної небезпеки на півдні.

Після 4 години в Одесі пролунав вибух. Повітряну тривогу в місті та області не оголошували.

Теми: Одесавибух
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