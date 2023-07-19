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Враг массированно атаковал Одессу "Шахедами" и ракетами

Ольга ГлущенкоСреда, 19 июля 2023, 02:22
Враг массированно атаковал Одессу Шахедами и ракетами
иллюстративное фото Суспільне Одесса

Ночью 19 июля россияне нанесли по Одессе массированный удар ракетами разных типов и ударными дронами.

Источник: Думская, Суспільне.Одесса, Воздушные силы

Детали: СМИ сообщили о взрывах в городе.

Дословно Думская: "В городе слышны взрывы

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Работает ПВО".

Детали: Суспільне сообщило о взрывах в 01:04, а в 01:06 – о повторном взрыве.

В 00:14 было сообщено о новых взрывах.

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Обновлено: В 01:50 воздушники сообщили, что зафиксированы повторные пуски крылатых ракет "Калибр" из Черного моря.

В два часа ночи в Одессе снова раздались мощные взрывы, предположительно, работает ПВО.

После 2 часов ночи Воздушные силы сообщили о повторных пусках крылатых ракет Х-22 с южного направления и призвали жителей Одесской области находиться в укрытиях.

Позже воздушники еще раз сообщили о повторных пусках крылатых ракет Х-22 с южного направления. И в 02:20 в Одессе снова прозвучала серия взрывов.

В 03:21 был объявлен отбой тревоги в Одесской области, а также ракетной опасности на юге.

После 4 часов в Одессе прогремел взрыв. Воздушную тревогу в городе и области не объявляли.

Темы: Одессавзрыв
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