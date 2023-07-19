Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Враг массированно атаковал Одессу "Шахедами" и ракетами

Ольга ГлущенкоСреда, 19 июля 2023, 02:22
Враг массированно атаковал Одессу Шахедами и ракетами
иллюстративное фото Суспільне Одесса

Ночью 19 июля россияне нанесли по Одессе массированный удар ракетами разных типов и ударными дронами.

Источник: Думская, Суспільне.Одесса, Воздушные силы

Детали: СМИ сообщили о взрывах в городе.

Реклама:

Дословно Думская: "В городе слышны взрывы

Работает ПВО".

Детали: Суспільне сообщило о взрывах в 01:04, а в 01:06 – о повторном взрыве.

ВИДЕО ДНЯ

В 00:14 было сообщено о новых взрывах.

Обновлено: В 01:50 воздушники сообщили, что зафиксированы повторные пуски крылатых ракет "Калибр" из Черного моря.

В два часа ночи в Одессе снова раздались мощные взрывы, предположительно, работает ПВО.

После 2 часов ночи Воздушные силы сообщили о повторных пусках крылатых ракет Х-22 с южного направления и призвали жителей Одесской области находиться в укрытиях.

Позже воздушники еще раз сообщили о повторных пусках крылатых ракет Х-22 с южного направления. И в 02:20 в Одессе снова прозвучала серия взрывов.

В 03:21 был объявлен отбой тревоги в Одесской области, а также ракетной опасности на юге.

После 4 часов в Одессе прогремел взрыв. Воздушную тревогу в городе и области не объявляли.

Темы: Одессавзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Милли рассказал, сколько украинских военных союзники подготовили для наступления
В Запорожье прогремели взрывы – СМИ
На подступах к Киеву ПВО уничтожила все вражеские "Шахеды" – КГВА
Врагу не удалось восстановить утраченное положение в Запорожской и Донецкой областях – сводка
Последние новости
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
Все новости...
Реклама: