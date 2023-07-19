Росіяни били по Сумщині з мінометів та артилерії, пошкодили приватні будинки

Протягом минулого дня росіяни здійснили 9 обстрілів прикордоння Сумської області, зафіксовано 53 вибухи, пошкоджені приватні будинки.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Обстрілів зазнали Середино-Будська, Білопільська, Краснопільська, Есманська, Хотінська громади.

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У Середино-Будській громаді зафіксовано 4 вибухи з мінометів.

По Білопільській громаді ворог бив з мінометів, 9 вибухів та артилерії, 11 вибухів. Внаслідок артобстрілу пошкоджено три приватні житлові будинки.

По Краснопільській громаді здійснено мінометні обстріли, 19 вибухів.

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В Есманській громаді було зафіксовано 2 вибухи з мінометів.

По Хотінській громаді росіяни вдарили з мінометів, 6 вибухів.