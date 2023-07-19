Россияне били по Сумщине из минометов и артиллерии, повредили частные дома

В течение прошлого дня россияне совершили 9 обстрелов приграничья Сумской области, зафиксировано 53 взрыва, повреждены частные дома.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Обстрелам подверглись Середино-Будская, Белопольская, Краснопольская, Эсманская, Хотинская громады.

В Середино-Будской громаде зафиксировано 4 взрыва из минометов.

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По Белопольской громаде враг бил из минометов, 9 взрывов и артиллерии, 11 взрывов. В результате артобстрела повреждены три частных жилых дома.

По Краснопольской громаде осуществлены минометные обстрелы, 19 взрывов.

В Эсманской громаде было зафиксировано 2 взрыва из минометов.

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По Хотинской общине россияне ударили из минометов, 6 взрывов.