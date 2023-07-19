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Окупанти кажуть про пожежу на полігоні в Криму, евакуюють понад 2 тисячі осіб

Ольга Глущенко Середа, 19 липня 2023, 07:42
Окупанти кажуть про пожежу на полігоні в Криму, евакуюють понад 2 тисячі осіб
Тимчасова схема руху трасою "Таврида", фото Аксьонова

Ставленик Кремля, так званий глава Криму Сергій Аксьонов повідомив про пожежу на складі боєприпасів у Кіровському районі та евакуацію жителів чотирьох населених пунктів поруч із цим складом.

Джерело: Аксьонов у Telegram, Telegram-канал "Кримський вітер"

Деталі: Спочатку Аксьонов повідомив про перекриття автомобільної траси "Таврида" – "у зв'язку з виникненням пожежі на полігоні в Кіровському районі".

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Згодом він оголосив, що із зони навколо полігону на сході півострова буде евакуйовано понад дві тисячі жителів чотирьох населених пунктів.

При цьому причин виникнення пожежі Аксьонов не вказує.

Telegram-канал "Кримський вітер" опублікував нібито відео вибуху на Старокримському полігоні о 06:54.

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У дописі, зокрема, йдеться: "Підписники повідомляють, що вибухову хвилю відчули у Феодосії, подекуди спрацювали сигналізації автомобілів".

Теми: Кримокупаціяпожежа
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