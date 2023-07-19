Оккупанты говорят о пожаре на полигоне в Крыму, эвакуируют более 2 тысяч человек

Ставленник Кремля, так называемый глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о пожаре на складе боеприпасов в Кировском районе и эвакуации жителей четырех населенных пунктов рядом с этим складом.

Источник: Аксенов в Telegram, Telegram-канал "Крымский ветер"

Детали: Сначала Аксенов сообщил о перекрытии автомобильной трассы "Таврида" - "в связи с возникновением пожара на полигоне в Кировском районе".

Реклама:

Впоследствии он объявил, что из зоны вокруг полигона на востоке полуострова будут эвакуированы более двух тысяч жителей четырех населенных пунктов.

При этом причин возникновения пожара Аксенов не указывает.

Telegram-канал "Крымский ветер" опубликовал якобы видео взрыва на Старокрымском полигоне в 06:54.

ВИДЕО ДНЯ

В заметке, в частности, говорится: "Подписчики сообщают, что взрывную волну почувствовали в Феодосии, кое-где сработали сигнализации автомобилей".