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Оккупанты говорят о пожаре на полигоне в Крыму, эвакуируют более 2 тысяч человек

Ольга ГлущенкоСреда, 19 июля 2023, 07:42
Оккупанты говорят о пожаре на полигоне в Крыму, эвакуируют более 2 тысяч человек
Временная схема движения по трассе "Таврида", фото Аксенова

Ставленник Кремля, так называемый глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о пожаре на складе боеприпасов в Кировском районе и эвакуации жителей четырех населенных пунктов рядом с этим складом.

Источник: Аксенов в Telegram, Telegram-канал "Крымский ветер"

Детали: Сначала Аксенов сообщил о перекрытии автомобильной трассы "Таврида" - "в связи с возникновением пожара на полигоне в Кировском районе".

Впоследствии он объявил, что из зоны вокруг полигона на востоке полуострова будут эвакуированы более двух тысяч жителей четырех населенных пунктов.

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При этом причин возникновения пожара Аксенов не указывает.

Telegram-канал "Крымский ветер" опубликовал якобы видео взрыва на Старокрымском полигоне в 06:54.

В заметке, в частности, говорится: "Подписчики сообщают, что взрывную волну почувствовали в Феодосии, кое-где сработали сигнализации автомобилей".

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Темы: Крымоккупацияпожар
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