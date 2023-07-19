Оккупанты говорят о пожаре на полигоне в Крыму, эвакуируют более 2 тысяч человек
Ставленник Кремля, так называемый глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о пожаре на складе боеприпасов в Кировском районе и эвакуации жителей четырех населенных пунктов рядом с этим складом.
Источник: Аксенов в Telegram, Telegram-канал "Крымский ветер"
Детали: Сначала Аксенов сообщил о перекрытии автомобильной трассы "Таврида" - "в связи с возникновением пожара на полигоне в Кировском районе".
Впоследствии он объявил, что из зоны вокруг полигона на востоке полуострова будут эвакуированы более двух тысяч жителей четырех населенных пунктов.
При этом причин возникновения пожара Аксенов не указывает.
Telegram-канал "Крымский ветер" опубликовал якобы видео взрыва на Старокрымском полигоне в 06:54.
В заметке, в частности, говорится: "Подписчики сообщают, что взрывную волну почувствовали в Феодосии, кое-где сработали сигнализации автомобилей".