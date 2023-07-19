Росіяни поранили 10 людей на Донеччині й одну людину на Херсонщині за добу

18 липня російські війська поранили 10 жителів у Донецькій області й одну цивільну особу в Херсонській області.

Джерело: голова Донецька ОВА Павло Кириленко і голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Деталі: За 18 липня росіяни поранили 10 жителів Донеччини: 5 у Желанному Першому, 2 в Лимані, по 1-й людині в Авдіївці, Курахівці і Красногорівці.

На Херсонщиі в вівторок через російську агресію 1 людина дістала поранення.

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Загалом за минулу добу війська РФ здійснили 72 обстріли Хероснської області, випустивши 449 снарядів (по місту Херсон ворог випустив 31 снаряд).

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонщини.