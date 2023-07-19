Россияне ранили 10 человек в Донецкой области и одного человека в Херсонской за сутки

18 июля российские войска ранили 10 жителей в Донецкой области и одно гражданское лицо в Херсонской области.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко и глава Херсонской ОВА Александр Прокудин

Детали: За 18 июля россияне ранили 10 жителей Донецкой области: 5 в Желанном Первом, 2 в Лимане, по 1-му человеку в Авдеевке, Кураховке и Красногоровке.

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На Херсонщине во вторник из-за российской агрессии 1 человек получил ранения.

Всего за минувшие сутки войска РФ совершили 72 обстрела Херсонской области, выпустив 449 снарядов (по городу Херсон враг выпустил 31 снаряд).

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов Херсонщины.