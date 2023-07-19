Россияне ранили 10 человек в Донецкой области и одного человека в Херсонской за сутки
Среда, 19 июля 2023, 08:10
18 июля российские войска ранили 10 жителей в Донецкой области и одно гражданское лицо в Херсонской области.
Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко и глава Херсонской ОВА Александр Прокудин
Детали: За 18 июля россияне ранили 10 жителей Донецкой области: 5 в Желанном Первом, 2 в Лимане, по 1-му человеку в Авдеевке, Кураховке и Красногоровке.
На Херсонщине во вторник из-за российской агрессии 1 человек получил ранения.
Реклама:
Всего за минувшие сутки войска РФ совершили 72 обстрела Херсонской области, выпустив 449 снарядов (по городу Херсон враг выпустил 31 снаряд).
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов Херсонщины.