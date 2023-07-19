Російські "Шахеди" пошкодили інфраструктурний об'єкт на Житомирщині

У Житомирській області від атаки дронами-камікадзе, яку Росія здійснила під ранок 19 липня, постраждав інфраструктурний об'єкт і приватні будинки.

Джерело: голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко

Пряма мова: "Сьогодні під ранок ворог атакував Житомирщину дронами-камікадзе. За попередньою інформацією, внаслідок удару "шахедами" постраждав інфраструктурний об'єкт, є пошкодження приватних домогосподарств".

Деталі: Всі екстрені служби прибули до місця події та працюють.

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Станом на 8-му ранку інформації про жертв немає, інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється.