Російські "Шахеди" пошкодили інфраструктурний об'єкт на Житомирщині
Середа, 19 липня 2023, 08:19
У Житомирській області від атаки дронами-камікадзе, яку Росія здійснила під ранок 19 липня, постраждав інфраструктурний об'єкт і приватні будинки.
Джерело: голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко
Пряма мова: "Сьогодні під ранок ворог атакував Житомирщину дронами-камікадзе. За попередньою інформацією, внаслідок удару "шахедами" постраждав інфраструктурний об'єкт, є пошкодження приватних домогосподарств".
Деталі: Всі екстрені служби прибули до місця події та працюють.
Станом на 8-му ранку інформації про жертв немає, інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється.