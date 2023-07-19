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Российские "Шахеды" повредили инфраструктурный объект на Житомирщине

Среда, 19 июля 2023, 08:19

В Житомирской области от атаки дронами-камикадзе, которую Россия осуществила под утро 19 июля, пострадал инфраструктурный объект и частные дома. 

Источник: глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко

Прямая речь: "Сегодня под утро враг атаковал Житомирскую область дронами-камикадзе. По предварительной информации, в результате удара "шахедами" пострадал инфраструктурный объект, есть повреждения частных домохозяйств". 

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Детали: Все экстренные службы прибыли к месту происшествия и работают. 

По состоянию на 8 утра информации о жертвах нет, информация о масштабах повреждений уточняется.

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