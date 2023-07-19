Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российские "Шахеды" повредили инфраструктурный объект на Житомирщине

Среда, 19 июля 2023, 08:19

В Житомирской области от атаки дронами-камикадзе, которую Россия осуществила под утро 19 июля, пострадал инфраструктурный объект и частные дома. 

Источник: глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко

Прямая речь: "Сегодня под утро враг атаковал Житомирскую область дронами-камикадзе. По предварительной информации, в результате удара "шахедами" пострадал инфраструктурный объект, есть повреждения частных домохозяйств". 

Детали: Все экстренные службы прибыли к месту происшествия и работают. 

Реклама:

По состоянию на 8 утра информации о жертвах нет, информация о масштабах повреждений уточняется.

ВИДЕО ДНЯ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЕще одного "слугу" нашли за границей: на острове в Средиземном море

фото, видеоОккупанты попали в многоэтажку и здание СБУ в Днепре

обновленоНАПК считает, что Тимошенко злоупотреблял полномочиями. Тот грозит судом

документХарлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду

Минкульт временно возглавит Ростислав Карандеев: что о нем известно

Президент ветировал закон о выделении полумиллиарда на строительство музея Голодомора

Все новости...
Последние новости
04:08
Российские ракеты угрожают Запорожской и Днепропетровской областям – Воздушные силы
03:47
Оккупанты планируют теракты против собственного населения в Брянской области – ЦНС
03:10
ВСУ скоро будут в Крыму – Буданов
02:27
Обстрелы Сумщины: за сутки – 85 "прилетов"
01:59
видеоПутин заявил, что РФ вывела армию из-под Киева, потому что ее "просили"
01:10
обновлено от 23:47Оккупанты перекрывали движение авто по Крымскому мосту
00:55
Потери врага на Таврическом направлении за сутки составили более 2 рот – Тарнавский
00:25
"Нейтральный статус Украины" имеет принципиальное значение для РФ – Путин
23:59
КолонкаISW: Длительная инициатива Украины на поле боя – это возможность использовать слабость Кремля.
23:54
фотоМэр норвежского города проехался в Украину на велосипеде и собрал 540 тысяч гривен для ВСУ
Все новости...
Реклама: