Росія за добу втратила в війні ще 470 вояків, два засоби ППО і 31 артилерійську систему
Середа, 19 липня 2023, 08:31
За добу 18 липня захисники України знищили 470 російських загарбників, 4 ворожих танки, 8 броньованих машин, 31 артилерійську систему й два засоби протиповітряної оборони.
Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 19 липня
Деталі: Загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 до 19.07.23, за підрахунками української сторони, орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 239480 (+470) осіб вбитими,
- танків ‒ 4123 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8059 (+8) од,
- артилерійських систем – 4573 (+31) од,
- РСЗВ – 689 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 430 (+2) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3885 (+46),
- крилаті ракети ‒ 1279 (+6),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7105 (+19) од,
- спеціальна техніка ‒ 683 (+6).
Дані уточнюються.