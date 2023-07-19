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Росія за добу втратила в війні ще 470 вояків, два засоби ППО і 31 артилерійську систему

Олена РощінаСереда, 19 липня 2023, 08:31

За добу 18 липня захисники України знищили 470 російських загарбників, 4 ворожих танки, 8 броньованих машин, 31 артилерійську систему й два засоби протиповітряної оборони.

Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 19 липня

Деталі: Загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 до 19.07.23, за підрахунками української сторони, орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 239480 (+470) осіб вбитими,
  • танків ‒ 4123 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8059 (+8) од,
  • артилерійських систем – 4573 (+31) од,
  • РСЗВ – 689 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 430 (+2) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 310 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3885 (+46),
  • крилаті ракети ‒ 1279 (+6),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7105 (+19) од,
  • спеціальна техніка ‒ 683 (+6).

Дані уточнюються.

 

Теми: війнаРосіяУкраїнаГенштаб
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