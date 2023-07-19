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Россия за сутки потеряла в войне еще 470 вояк, два средства ПВО и 31 артиллерийскую систему

Елена РощинаСреда, 19 июля 2023, 08:31

За сутки 18 июля защитники Украины уничтожили 470 российских захватчиков, 4 вражеских танка, 8 бронированных машин, 31 артиллерийскую систему и два средства противовоздушной обороны.

Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 19 июля

Детали: Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 19.07.23, по подсчетам украинской стороны, ориентировочно составили:

  • личного состава – порядка 239480 (+470) человек убитыми,
  • танков – 4123 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 8059 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 4573 (+31) ед,
  • РСЗО – 689 (+0) ед,
  • средства ПВО – 430 (+2) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 310 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3885 (+46),
  • крылатые ракеты - 1279 (+6),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7105 (+19) ед,
  • специальная техника – 683 (+6).

Данные уточняются.

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Темы: войнаРосcияУкраинаГенштаб
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